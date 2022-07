In estate arrivano quei giorni in cui il caldo si fa sentire. Le temperature arrivano a lambire e superare i 40 gradi. Diventa inevitabile adottare delle strategie che aiutino a vivere le ore più torride senza patire gli effetti dell’afa.

In particolare, con il caldo record attenzione al colpo di calore che rappresenta una di quelle insidie da evitare quando il clima si fa infernale. Il presupposto essenziale perché se ne abbia il rischio è l’aumento della temperatura corporea.

Non è difficile capire che se c’è da fare i conti con un caldo record, cresce la possibilità che anche il corpo subisca delle conseguenze termiche.

Con il caldo record attenzione al colpo di calore ed ecco come riconoscere i sintomi e cosa fare

Come si può leggere sulle pagine dell’Humanitas, il colpo di calore si manifesta con una serie di sintomi. Intanto si verifica un aumento della temperatura del corpo fino a valori che vanno oltre i 40 gradi. Ad essa si associano la sensazione di nausea, il vomito, l’arrossamento della pelle, l’incapacità di sudorazione.

La sensazione di malessere, inoltre, viene rivelata anche dall’aumento del battito cardiaco e della maggiore frequenza della respirazione. E ci sono da considerare anche la confusione mentale, la debolezza muscolare e si può arrivare fino alla perdita di conoscenza.

A rischiare di più sono coloro i quali hanno più di 65 anni ed i bambini.

Colpo di calore: cosa fare in attesa del medico

Tra le indicazioni che vengono date per affrontare la situazione nell’immediatezza è portare chi ha un colpo di calore all’ombra e rimuovere il vestiario in accesso. Successivamente sono utili impacchi freschi su testa, collo, ascelle e inguine. Nel frattempo meglio chiedere assistenza sanitaria.

Tuttavia, ci sono delle forme di prevenzione che tutti dovrebbero adottare. Molte sono praticamente uguali a quelle che gli esperti danno per affrontare il caldo in generale. Risulta, ad esempio, essere un consiglio generico quello di non fare attività fisica quando il sole picchia forte. Così come si dovrebbe evitare di stare in macchina quando questa è esposta al sole.

E, non a caso, spesso in televisione si sente dire di evitare di uscire nelle ore più calde e bere tanta acqua. Altri 2 punti che possono aiutare ad evitare i problemi derivanti da temperature particolarmente alte.

Soprattutto con il caldo record, sono diversi i problemi che potrebbero essere legati alla disidratazione.

Tutte indicazioni che sono molto utili anche per chi va in vacanza. Circostanza per le quali gli esperti forniscono consigli da seguire, soprattutto per chi è in condizioni particolari come i cardiopatici.

