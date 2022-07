Il nostro Paese è costellato di meravigliosi gioielli, tanto che potrebbe essere difficile scegliere dove andare in vacanza. Se, però, vogliamo passare delle rilassanti giornate al mare, allora potremmo basarci sulle diverse classifiche che eleggono le spiagge più belle d’Italia. Ad esempio, il Touring Club e Legambiente assegnano le Cinque Vele alle destinazioni più belle sul mare e sul lago ogni anno.

Invece, il European Best Destinations basa i suoi risultati sulle risposte degli Europei a un sondaggio volto proprio ad eleggere le spiagge più belle del nostro continente.

Quest’anno ne sono state elette 22 e tra queste ben sette sono italiane.

Quando prenotiamo le vacanze scegliamo queste 7 spiagge perché sarebbero le più belle d’Italia

La prima spiaggia italiana a vincere questo premio tra le spiagge più belle d’Europe è Cala Goloritzé. Questa si trova all’interno del Golfo di Orosei, che continua a collezionare premi per la bellezza delle sue cale. Cala Goloritzé, però, è protetta e non è quindi possibile avvicinarsi troppo all’arenile con barche e gommoni. Per questo molti decidono di godere di questo gioiello selvaggio percorrendo un trekking tra le montagne calcaree alle sue spalle.

Al settimo posto, invece, troviamo la Baia delle Zagare, in Puglia, bella da togliere il fiato perché circondata da meravigliose falesie di calcare bianco. Questo si sposa perfettamente col mare cristallino, tanto da farci sentire dentro un sogno.

Al sesto posto c’è la spiaggia di Cavoli, all’Isola d’Elba, perfetta se oltre al mare cerchiamo l’intrattenimento di locali e ristoranti.

Al sedicesimo posto troviamo nuovamente una spiaggia italiana, quella della Sorgente all’Isola d’Elba. Questa è particolarmente conosciuta non solo per il suo mare meraviglioso, ma anche per il faraglione che divide la spiaggia in due. In questo caso, però, sarebbe meglio evitare gli orari di calca, dal momento che si tratta di una destinazione molto gettonata.

Al diciassettesimo posto c’è nuovamente la Sardegna con la meravigliosa Cala dei Gabbiani, nuovamente all’interno del Golfo di Orosei. Qui l’acqua ha un colore che ricorda le Maldive, anche grazie ai ciottoli bianco latte che compongono la spiaggia.

Adesso sapremo dove andare quando prenotiamo le vacanze estive, così da goderci mari cristallini e sabbia soffice su cui spendere una vacanza rilassante e immersi nella bellezza.

