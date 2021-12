In tanti lo buttano ma compiono un grave errore perché quest’olio è ricco di omega 3 e vitamina D.

Una ricerca condotta dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) per conto dell’Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare (ANCIT) ha messo in luce le proprietà nutrizionali dell’olio del tonno in scatola.

Il suo contenuto di omega 3 e vitamina D, entrambi importanti nutrienti, lo renderebbe un alimento a pieno titolo.

L’analisi del SSICA

La ricerca si è svolta nell’anno 2020 ed è consistita in un’analisi dell’olio d’oliva presente in alcuni campioni di tonno in scatola.

Ciascuno è stato conservato per tredici mesi a tre diverse temperature. Durante questo lasso di tempo, i ricercatori li hanno sottoposti ad analisi sensoriali, test di ossidazione e analisi del profilo acido dei grassi.

L’olio d’oliva contenuto nelle scatolette è risultato sicuro da consumare e le sue proprietà organolettiche sono rimaste inalterate. Inoltre, il contatto con il tonno è causa della presenza di una buona quantità di acidi grassi polinsaturi (tra cui gli omega 3 DHA) e di vitamina D al suo interno.

Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale dell’ANCIT, 10 g di olio di tonno in scatola coprirebbero il 10% del fabbisogno giornaliero di omega 3 secondo i dati ISSFAL e il 5% di quello di vitamina D per la fascia di età 19-50 secondo i LARN.

Si tende spesso a pensare che l’olio contenuto nelle scatolette di tonno sia equiparabile all’olio esausto di frittura e, pertanto, vada buttato.

Invece, come abbiamo visto, non solo è assolutamente sicuro da mangiare, ma persino nutriente.

Alla luce dei risultati della ricerca, sarebbe dunque meglio rivalutarlo e mangiarlo assieme al tonno oppure usarlo in cucina piuttosto che disfarsene.

Ad esempio, potrebbe tornare utile per condire l’insalata di pasta o di cereali, come riso o farro. In alternativa, per marinare pesci come lo sgombro, sardina e lo stesso tonno, oppure per insaporire delle bruschette.

L’importanza della vitamina D e degli omega 3

In tanti lo buttano ma compiono un grave errore perché quest’olio è ricco di omega 3 e vitamina D.

Ma perché questi due nutrienti sono così importanti?

L’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) sostiene che un regolare apporto di omega 3 DHA contribuisce al funzionamento del cuore e, nelle le donne in stato di gravidanza, al corretto sviluppo del feto.

La vitamina D è fondamentale per la salute delle ossa di e per per il mantenimento del metabolismo del calcio nell’organismo.

Si ricorda, tuttavia, che per assumere questa vitamina in dosi importanti è essenziale esporsi quotidianamente al sole. Tramite l’alimentazione è possibile averne un apporto decisamente minore.