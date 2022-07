Preferire la spiaggia sabbiosa o quella pietrosa è questione di gusti. Innegabilmente però, la maggior parte degli italiani sono alla ricerca di spiagge sabbiose durante le vacanze. Sia perché la sabbia è più clemente sui nostri piedi, sia perché i bambini giocano e si intrattengono meglio su spiagge sabbiose. Ma come fare per essere sicuri di trovare una spiaggia sabbiosa e dall’acqua cristallina al nostro arrivo, prima di metterci in viaggio? Prima di scegliere un hotel, un bar sulla spiaggia o un luogo di villeggiatura dovremmo assicurarci che se spiagge rispecchino i nostri gusti. Basta un trucco davvero semplicissimo su Google per capirlo.

La visualizzazione da satellite ci permette di esplorare le spiagge in dettaglio

Come trovare sempre le spiagge sabbiose della zona, e il mare in assoluto più cristallino se non conosciamo i luoghi in cui stiamo andando in vacanza? Semplicissimo: basta utilizzare Google maps. Questa app di Google, infatti, ci permette di impostare diversi tipi di visualizzazione del territorio. Quella predefinita è perfetta quando siamo alla guida per vedere le strade. C’è poi la visualizzazione dei rilievi, utilissima per chi va in bici o fa hiking. Ma la visualizzazione che ci serve per andare a caccia di spiagge è quella da satellite.

Basta un trucco con google per trovare le spiagge migliori con sabbia fine

La visualizzazione da satellite ci da moltissimi indizi utili per capire di che tipo è la spiaggia su cui ci recheremo. Ci permette, infatti, di vedere chiaramente se una spiaggia è sabbiosa, con ciottoli o con rocce e scogli. In questo modo non avremo sorprese sgradite. Ma non solo, utilizzando Google maps possiamo carpire anche altre informazioni molto utili.

Le acque più cristalline e i parcheggi più comodi

Basta un trucco con Google per accaparrarsi le spiagge migliori in vacanza. Ma utilizzando la visualizzazione satellitare possiamo carpire anche molte altre informazioni utili sulle spiagge che intendiamo visitare. Per esempio, possiamo capire se l’acqua è limpida e cristallina, oppure se tende ad essere più torbida. Potremo così evitare alcune delle spiagge più inquinate d’Italia.

Inoltre, possiamo controllare che le strade di accesso siano agevoli, dato che la visione di default di Google maps non da queste informazioni in maniera dettagliata. Cercare parcheggio vicino alla spiaggia è uno dei momenti più stressanti di qualsiasi vacanza, ma grazie alla visualizzazione da satellite, potremo vedere in anticipo in quale punto ci conviene lasciare la vettura.

