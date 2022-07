Riprendiamo la nostra rubrica settimanale dedicata alla numismatica. Quest’oggi sveleremo ai nostri Lettori una nuova moneta commemorativa emessa lo scorso 20 luglio dalla Zecca Italiana. Quest’ultima, infatti, dopo l’emissione della moneta in oro dedicata alla Fontana di Trevi, ha deciso di arricchire la serie dei “Grandi artisti”. Dopo Eduardo De Filippo ed Ennio Morricone, ora è la volta dell’immenso Alberto Sordi.

Artista a tutto tondo, Alberto Sordi è tra gli attori più importanti del cinema italiano ed è sicuramente uno dei massimi esponenti della romanità cinematografica. Nelle prossime righe scopriremo le caratteristiche estetiche ed il valore della moneta ad egli dedicata, e vedremo anche dove si può eventualmente acquistare.

Caratteristiche della moneta dedicata ad Alberto Sordi

La nuova moneta commemorativa emessa dalla Zecca, a livello estetico, somiglia molto alla comunissima moneta da 1 euro. Infatti, si tratta di un esemplare bimetallico costituito all’esterno da bronzital, ma con il bordo poligonale a sedici lati. L’interno, invece, è composto da cupronichel, una lega ottenuta dalla fusione tra il rame ed il nichel. Il diametro, inoltre, misura 27,5 mm mentre il peso è di 9,5 g.

Sul dritto abbiamo il ritratto di Alberto Sordi all’interno di una pellicola cinematografica e circondato dalla scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. Sul rovescio, invece, troviamo una serie di elementi cinematografici, come una cinepresa (sulla sinistra), un ciak ed una pellicola. All’interno di quest’ultima abbiamo anche l’anno di coniazione “2022” e il valore nominale della moneta, ossia “5 EURO”. A destra della pellicola, inoltre, vi è la lettera “R”, simbolo della Zecca di Roma; in basso, invece, troviamo la firma dell’autore “MOMONI”. Nel giro, infine, si può notare la scritta “Alberto Sordi”.

Nuova moneta dedicata ad Alberto Sordi da aggiungere alla collezione

Realizzata con una finitura di pregio (qualità “proof”), la tiratura di questa moneta è pari a 10.000 esemplari, tutti confezionati in coincard. Data la qualità ed il numero esiguo di pezzi coniati, questi 5 euro commemorativi costano attualmente 30 euro. Per acquistarla basta recarsi sul sito ufficiale del Poligrafo e Zecca dello Stato Italiano, nella sezione Shop.

Per gli appassionati e per i collezionisti questa nuova moneta dedicata ad Alberto Sordi è sicuramente un esemplare da non lasciarsi sfuggire. Infatti, in futuro, potrebbe valere anche decine di euro in più e potrebbe configurarsi, quindi, come un piccolo investimento.

