In vacanza visitiamo questo centro per vedere da vicino le tartarughe marine gratuitamente e far felici i bambini

Molti pensano che se vogliamo vedere da vicino gli animali selvatici marini in tutta comodità ci tocchi per forza visitare un acquario. Ma in realtà non è così. Per chi non può o non vuole (magari per ragioni etiche) visitare un acquario tradizionale, ci sono altre occasioni imperdibili per vedere da vicino alcuni animali protagonisti del mare. In particolare, sono le splendide tartarughe marine che ammaliano molti visitatori, a partire dai più piccoli. Ma dove possiamo vedere questi splendidi animali da vicino, ma non in acquario? Semplicissimo: visitando un centro per il recupero delle tartarughe marine ferite o malate. Ed esiste uno di questi centri a pochissima distanza da una gettonatissima meta turistica.

Le tartarughe vengono riabilitate prima di ritornare in libertà nel mare

A pochissima distanza dal centro di Atene, capitale greca e meta amatissima di moltissimi vacanzieri italiani, possiamo trovare un luogo davvero speciale. Si tratta di un centro di recupero dedicato esclusivamente alla riabilitazione delle tartarughe marine. La maggior parte di questi animali è stata ferita in mare, generalmente in seguito allo scontro con le eliche delle barche o con reti di pescatori. Alcuni animali sono invece malati e seguono un regime di cure. Ma tutti si possono vedere da vicino, ovviamente senza disturbarli, in uno splendido centro di recupero.

In vacanza visitiamo questo centro per vedere da vicino le tartarughe marine gratuitamente far felici i bambini

Il centro di recupero delle tartarughe si chiama ‘Archelon’, e si trova nel quartiere ateniese di Glyfada, raggiungibile dal centro città con i mezzi pubblici in meno di un’ora. Questo centro di recupero è in funzione fin dal 1994, ed è gestito prevalentemente da esperti e volontari. Il centro accoglie ogni anno circa 70 esemplari di tartarughe marine locali che hanno bisogno di riabilitazione, e le ospita in numerose vasche circolari, tra cui i visitatori possono passeggiare.

I volontari ci spiegheranno tutto sulla vita di questi animali

In vacanza visitiamo questo centro per imparare tutto sulla vita delle tartarughe marine. ‘Archelon’ è un’associazione che si occupa di proteggere i luoghi di riproduzione di questi animali in tutta la Grecia. Inoltre, porta avanti campagne informative per sensibilizzare il pubblico locale e i turisti riguardo ai problemi che le tartarughe devono affrontare. I volontari ci guideranno nel centro di recupero gratuitamente, e potremo lasciare loro un’offerta se lo vorremo. E mentre ci troviamo sulla riviera ateniese, non facciamoci scappare la splendida isola di Aghistri, a un’ora di traghetto dalla città e amatissima da campeggiatori e buongustai.

Lettura consigliata

Cinque siti archeologici meno conosciuti della capitale greca, l’Atene che non ti aspetti