Finalmente, dopo tanti anni di sacrifici, è arrivato il momento tanto atteso: quello della meritata pensione. Tanta fatica e tanto lavoro ripagati. Ora sarà possibile dedicarsi a sé stessi e a tanti hobby lasciati magari in sospeso dalla gioventù. Potrebbe, però, essere comune, per tanti neo pensionati, sentirsi un po’ schiacciati e senza meta davanti a questa estrema libertà.

Che fare con tutto questo tempo libero? La paura di molti è che alla fine si rischia di lasciarsi andare, restare soli e cadere in depressione. Magari qualcuno potrebbe aver perduto il partner ed essere rimasto solo o i figli vivono lontano, non sono sposati e non ci sono nipotini da accudire per passare il tempo.

Magari tutto quello che sembra essere rimasto è uscire a ritirare la pensione e vedersi al bar con gli amici per una partita a carte. Invece c’è un mondo di possibilità! Come si fa allora? Quali sono le migliori attività per non cadere in depressione anche quando si è arrivati a una certa età? Se ci si sente ancora vivi e vitali, cosa si può fare per tornare a rimettersi in gioco?

Ci sono tante risposte a queste domande. Anzitutto una buona norma e regola è quella di distinguere che tipo di attività piacerebbe svolgere. Qualcosa di individuale o che permetta di incontrare più persone? Già facendo questa distinzione è possibile cogliere qualche spunto proprio dall’articolo di oggi.

Le migliori attività per non cadere in depressione dopo la pensione e godersi la vita anche da vedove a 70 anni

Tra le attività da svolgere individualmente c’è di sicuro lo studio. Non si parla, ovviamente, di rimettersi in gioco con lauree e università, anche se c’è chi l’ha fatto con successo per piacere personale.

Una cosa che molti sottovalutano è la possibilità di studiare e coltivare un’arte come la musica, la pittura o la scrittura. Magari da giovani ci si esibiva con una piccola band: perché non riprendere quel talento e tornare a cantare o suonare il pianoforte? Del resto il successo di programmi televisivi come The Voice Senior lo dimostra: non è mai troppo tardi per rinascere artisticamente!

Restando nel campo dell’arte, ma con un’attività più di gruppo, si può pensare di dedicarsi al teatro. In molte città italiane esistono piccole realtà che di solito affiancano le prove per gli spettacoli della compagnia a scuole di teatro divise per fasce d’età. Ci si può mettere alla prova con i classici ma anche con il teatro moderno e scoprire un aspetto di sé stessi che era rimasto nascosto.

Altrimenti, ci sono diversi hobby interessantissimi da coltivare: per esempio il giardinaggio o il modellismo, che si possono anche combinare insieme. Si possono letteralmente trasformare pergolati e balconi con un po’ di fantasia e manualità.

C’è poi lo sport, che si può fare serenamente sia da soli che in compagnia.

Magari possiamo anche prenderci un cane o un gatto. Prendersi cura di un animale può regalare tantissime gioie. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.