Con l’entrata in scena della nuova stagione e, soprattutto, delle giornate di sole, molti di noi certamente ne approfitteranno per fare un po’ di movimento.

Qualcuno lo farà semplicemente per piacere personale, mentre altri saranno impegnati a perdere qualche chilo per recuperare la forma.

Qualunque sia il motivo per cui ci mettiamo a fare sport, ricordiamo l’importanza di un’adeguata preparazione e di una sola regola: non esagerare.

In effetti, a 20 come a 50 anni, ancora spesso purtroppo, con l’idea di voler dimagrire velocemente, ci si lancia in esercizi forsennati.

Per cercare di evitare danni fisici collaterali, quali strappi e stiramenti, meglio allora ridurre il numero di movimenti e curarne le linee.

Da questo punto di vista, camminare a passo svelto sembra una garanzia: facile ed efficace, adatto a tutti.

Per variare un po’ e non annoiarci, comunque, potremmo provare questi esercizi da fare comodamente davanti ad una serie tv.

Dunque, non solo camminata, per snellire gambe e rassodare glutei scopriamo questo circuito facilissimo da fare mentre seguiamo i nostri personaggi preferiti.

L’unica differenza sta nel fatto che, anziché essere sdraiati sul divano, saremo in posizione orizzontale su un tappetino.

Développés

Sdraiamoci sul fianco sinistro, appoggiando la testa sul braccio corrispondente, stendendo invece il destro in avanti per avere un appoggio.

Da questa posizione, facciamo scivolare il piede destro fino al ginocchio sinistro e poi allunghiamo la gamba verso l’alto.

In questo modo faremo lavorare gli adduttori, ma anche i quadricipiti e i polpacci.

Non solo camminata, per snellire gambe e rassodare glutei basterebbero questi 3 esercizi da fare comodamente davanti alla TV

Per impegnare ancora di più i glutei, potremmo poi svolgere alcune ripetizioni di backbends.

Partiamo in ginocchio, con le braccia stese in avanti e tenendo tesi glutei e addominali, inclinando il bacino leggermente all’indietro.

Da questa posizione, dondolarsi delicatamente avanti e indietro, curando l’inclinazione per far lavorare i muscoli adeguatamente.

Piccoli slanci

Chiudiamo il circuito allenando anche i polpacci, in modo da rassodare la gamba in maniera uniforme.

Sdraiamoci sul tappetino, con le braccia stese lungo i fianchi e lavorando sulle gambe che devono aprirsi e slanciarsi simulando la forma di un diamante.

Naturalmente questi sono solo dei consigli, prima di affrontare una qualunque sessione ginnica è sempre meglio consultarsi con professionisti del settore.

Approfondimento

Pancia piatta e addome tonico senza sforzare la schiena con questi veloci esercizi casalinghi da fare in piedi