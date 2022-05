Quando si avvicina l’estate impossibile non sentirla già nell’aria. Infatti, cominciamo a percepire le temperature che si alzano e di conseguenza a ricercare un po’ di frescura. Tiriamo fuori dall’armadio abiti più leggeri ma soprattutto non vediamo l’ora di far tornare a respirare i piedi. Dopo la lunga prigionia nelle scarpe chiuse, finalmente è il momento di tornare ai sandali. Tanto più che sono molti i modelli di tendenza in questo periodo, da quelli più spartani e bassi ad altri più ricercati e che slanciano le gambe.

Per mostrare i piedi, però, ovviamente, vi sarà bisogno di dedicarsi alla loro cura, soprattutto se trascurata durante i mesi freddi. Servirà solo un po’ di impegno e le giuste tecniche. Infatti, basta talloni screpolati e neri con questi 2 rimedi casalinghi ed efficaci.

Perché i talloni diventano scuri

I nostri piedi a causa del sudore, degli sbalzi di temperature, delle camminate, nonché delle scarpe, soprattutto sbagliate, tendono a rovinarsi. Con una certa facilità si presentano screpolati e ricoperti da cellule morte, specialmente sul tallone. Quest’ultimo spesso poi presenta una colorazione scura dovuta a materiali e sporco con cui le cellule morte vengono a contatto e che imprigionano. I talloni dunque pieni di crepe e neri risultano davvero impresentabili e imbarazzanti. Meglio correre ai ripari.

Per togliere gli aloni neri dai talloni sarà sufficiente usare un frutto dalle proprietà sbiancanti: il limone. Ne spremeremo il succo e lo aggiungeremo nell’acqua tiepida del nostro pediluvio. Volendo possiamo anche strofinarne direttamente un poco sulle zone di nostro interesse. Risciacquiamo e tamponiamo bene i piedi con un asciugamano.

Basta talloni screpolati e neri con questi 2 rimedi della nonna che li rendono subito a prova di sandalo

Sarebbe bene avere l’abitudine di idratare i piedi con la crema e di passarvi la pietra pomice con una certa frequenza per mantenerli in buono stato. Naturalmente, un altro aspetto da non trascurare è il taglio delle unghie, spesso talmente spesse che sono da ammorbidire. Per quanto riguarda i talloni screpolati e coperti di pelle morta possiamo risolvere con uno scrub prodotto con ingredienti della dispensa.

Ci serviranno:

3 cucchiai di farina di ceci;

2 cucchiai di farina di mandorle;

1 cucchiaio di olio;

3 cucchiai di zucchero di canna;

1 cucchiaio di miele.

Mescoliamo tutti gli ingredienti tra loro in modo omogeneo. Dopo di che, spalmiamo il composto sui talloni e massaggiamo. Insisteremo nel massaggio laddove il tallone si presenta più indurito e screpolato. Dopo di che, risciacquiamo e asciughiamo per bene i piedi. Le farine e lo zucchero rimuoveranno le cellule morte, mentre l’olio e il miele avranno un effetto idratante ed emolliente.

