La cura della persona passa quotidianamente per tante piccole attenzioni quotidiane. Essa, infatti, non si esaurisce mai semplicemente con doccia e shampoo, ma richiede tante altre piccole accortezze. Necessario occuparsi delle singole parti che compongono il nostro corpo.

Una particolare attenzione la richiedono i piedi, infatti possono porci di fronte a diverse esigenze.

Occuparsi dei propri piedi significa muoversi su vari piani.

Riguarda la pelle e l’odore, ma non solo, anche le unghie. Una pedicure ben fatta non può certo trascurarle.

Delle unghie ben tagliate non solo rendono il piede più bello esteticamente, ma contribuiscono anche al benessere dello stesso.

Accorciarle, non solo risulta scomodo per evidenti motivi di posizione, talvolta, ma spesso crea delle vere e proprie difficoltà.

Soprattutto con l’avanzare dell’età, ma anche a causa di scarpe strette, le unghie potrebbero ispessirsi. Si parlerebbe di onigrifosi in questi casi. Importante quindi scegliere delle scarpe comode.

Nel caso di unghie particolarmente spesse e dure, il loro taglio diventa davvero complicato. Potremmo non riuscirci totalmente o riuscirci solo in parte e in modo approssimativo, il che potrebbe comportare non pochi fastidi alle dita.

Possiamo però trovare la soluzione in un rilassante pediluvio che le renderà più morbide e facilmente trattabili.

Pochi ingredienti per un utile pediluvio

Per tagliare facilmente le unghie spesse dei piedi basta ammorbidirle naturalmente con questo pediluvio che lascia anche i talloni lisci.

Tenere a mollo i piedi in acqua, già rende le unghie più flessibili. Per amplificare quest’azione, però, converrà aggiungere qualche altro ingrediente.

Dopo aver riempito d’acqua tiepida la bacinella, vi uniremo un po’ di olio per il corpo, di quelli usati anche per i bambini. La sua azione emolliente e idratante agirà sulle unghie ma anche sulla pelle, ammorbidendo entrambi.

Vi aggiungeremo altri due ingredienti, non solo utili per le unghie, ma dotati anche di effetto disinfettante e rigenerante. Si tratta di un cucchiaio di aceto e uno di sale grosso.

Teniamo a mollo i piedi per almeno 20/30 minuti, più tempo li terremo più le unghie dovrebbero cedere.

Una volta terminato, asciughiamo per bene i piedi, in particolare tra le dita per evitare la formazione di funghi.

Dopo il pediluvio, grazie ai vari ingredienti, la pelle sarà più setosa. Anche quella dei talloni che tende a essere più secca e dura. A tal proposito ottima anche la purea di un ortaggio. Ma soprattutto le unghie si saranno ammorbidite. Potremmo allora finalmente passare a tagliarle.

Converrà usare un tagliaunghie, più forte delle forbicine e più facile da maneggiare rispetto alle tronchesine. Finalmente potremmo dunque accorciare le unghie senza grandi sforzi.

