In estate cresce uno degli ortaggi più amati di sempre: la melanzana. Per festeggiare il suo arrivo sulle nostre tavole oggi proponiamo una ricetta facilissima, ma estremamente golosa. Seguendo questo metodo è infatti possibile ottenere una panatura fatta a puntino e un secondo piatto favoloso dal cuore filante. Scopriamo insieme come possiamo portare in tavola delle melanzane fritte gustosissime e croccanti.

Gli ingredienti necessari

160 g di provola affumicata;

2 melanzane;

3 uova di medie dimensioni;

farina 00 q.b.;

olio di semi di arachidi q.b. per friggere;

pangrattato q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.

Melanzane fritte gustosissime e croccanti con questo secondo piatto estivo da leccarsi i baffi

Prima di tutto è necessario trattare le melanzane. Incominciamo quindi a sciacquarle sotto abbondante acqua corrente. Poi, armandoci di coltello e tagliere, ricaviamo delle fette verticali di spessore simile. Poi prendiamo tre piatti fondi e predisponiamo gli ingredienti per l’impanatura. Quindi versiamo della farina 00 in uno dei piatti, il pangrattato in un altro e nell’ultimo sgusciamo le uova. Sbattiamo queste ultime leggermente con i rebbi di una forchetta, aggiungendo anche un po’ di sale e pepe per insaporire. Prendiamo una padella e riempiamola di olio di arachidi. Raccomandiamo l’uso di quest’ultimo, dato che per diverse ragioni scientifiche sarebbe una delle scelte più azzeccate per le fritture.

A questo punto, prendiamo una ad una le fette e passiamole prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato. Se si vuole ottenere una crosta più resistente, è necessario ripetere due volte l’operazione. Poi tuffiamo i pezzi uno ad uno all’interno del liquido bollente. È necessario mantenere la potenza della fiamma sotto controllo, in modo da non bruciare le melanzane. Giriamole su entrambi i lati e poi tiriamole su con una schiumarola. Consigliamo di appoggiarle su un piatto foderato di carta assorbente in modo che la carta trattenga il più possibile l’unto in eccesso.

Ultimiamo il nostro piatto

Una volta che si sono raffreddate, inseriamo al loro interno un quadratino di provola e appoggiamovi sopra un’ulteriore fetta di melanzana. Passiamo poi di nuovo questo fagotto nell’uovo e nel pangrattato. Friggiamole nuovamente in una nuova quantità di olio e scoliamole sempre su dei nuovi fogli di carta assorbente. Se invece in casa mancassero gli ingredienti si può sempre ripiegare su delle altre idee. Infatti le melanzane sono un ortaggio molto versatile e possono essere impiegate in moltissime preparazioni, come la parmigiana o il moutabal.

