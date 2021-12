La fortuna a volte ha voglia di giocare, nascondendosi per qualche tempo, per poi riapparire carica di doni. È un gioco al nascondino che mette in ansia i segni zodiacali che finora hanno solo incontrato difficoltà e scarsa fortuna. Allora, basta sorte spilorcia, la fortuna riversa fiumi d’oro a questi segni zodiacali per un fine dicembre indimenticabile.

Il mese di dicembre fa preludio al nuovo anno da cui ognuno aspetta qualche cambiamento in positivo. Così anche questo segno protetto dalle stelle vedrà risplendere la fortuna tanto attesa. Il 2022 si presenterà sotto i migliori auspici per alcuni segni zodiacali, anche se sarà un anno un po’ strano e sorprendente per alcuni aspetti.

Questo mese di dicembre vedrà bene la fortuna andare a braccetto con i giorni di festa. Alcuni segni avranno l’occasione per contraddire il famoso proverbio: fortunati al gioco, ma sfortunati in amore. Ciò almeno per l’ultimo mese dell’anno. Vediamo allora come sarà la seconda metà di dicembre nel pieno delle feste natalizie.

Il cielo dello zodiaco si apre con il passaggio del Sole dal Sagittario al Capricorno che inaugura l’entrata ufficiale dell’inverno. La presenza del Sole è una benedizione per il segno perché lo sorregge con la sua forza ed energia. Non a caso il Sagittario è un segno già fortunato, cosa che si confermerà proprio in questo mese.

Molti pensano che il pianeta che determina il benessere nello zodiaco sia Giove. In parte è vero se pensiamo ad un benessere generale, ma gli astrologi indicano anche Venere che inaspettatamente riuscirà ad influenzare le ricchezze materiali. Questo pianeta è veloce e passa come una scheggia nel Cielo zodiacale. Il suo passaggio è da prendere al volo e senza tentennamenti.

Per tutto il mese di dicembre Venere passerà proprio nel Sagittario che vedrà la sua fortuna moltiplicarsi. Ci saranno, così, occasioni d’oro per questo segno, che vivrà momenti felici in tutti i campi. A Giove e Venere si aggiungerà anche Marte, con la sua forza combattiva. Metà dicembre sarà un momento propizio e un’occasione unica per quelli del Sagittario.

Il Sole illumina il Capricorno

Con l’entrata del Sole in Capricorno, anche i segni della Vergine e del Toro riceveranno una spinta positiva. Per la Vergine sarà soprattutto un momento per modificare o cambiare qualcosa nella propria vita. Può trattarsi di sentimenti, di cose della casa, di beni materiali, ma il cambiamento è in vista.

Il Capricorno avrà la compagnia sia del Sole che del pianeta Mercurio. Un successo è in attesa nel lavoro o un colpo di fortuna sui soldi a partire da metà dicembre, periodo che si presenta favorevole su molti aspetti. È il momento giusto dell’anno per farsi illuminare dal Sole e per vivere in pieno sotto la spinta dei venti solari. Così sarà anche per il Toro che potrà ricevere delle buone notizie sia nel campo delle finanze, come in quello del lavoro. Un fine dicembre dove fortuna e feste andranno a braccetto per alcuni segni.

