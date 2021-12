Ci avviciniamo sempre più verso il nuovo anno e sembra che l’attuale se ne stia andando velocemente. Lo si lascia volentieri indietro con tanta voglia di afferrare il nuovo anno. La speranza che sia migliore e la voglia di disfarsi completamente delle brutte avventure della pandemia, incoraggia ad andare avanti con decisione. Allora altro che sfortuna e cattiva sorte, il 2022 risplenderà d’oro puro per questo segno protetto dalle stelle.

Come ogni anno, ciascun segno avrà le sue possibilità di realizzarsi in qualche ambito. Basta cogliere quelle che sono le occasioni positive che si presenteranno. Tra i segni più fortunati con amore, denaro e lavoro ce ne sarà uno in particolare.

Altri segni saranno baciati però dalla fortuna nel prossimo 2022 con una pioggia di occasioni e d’opportunità. Bisogna, però, scrollarsi di dosso una certa passività e anche un po’ di pessimismo accumulato. Si dice infatti “anno nuovo, vita nuova”, ed è questa che bisogna creare.

I nati sotto il segno della Vergine sono protetti dal pianeta Mercurio. Lo si chiama “piede veloce” e lo si raffigura con le alette ai piedi. Intelligenza, velocità e comunicazione sono le sue caratteristiche e i nati della Vergine ne rispecchiano le qualità. Con Mercurio protettore questo anno dovrebbe andare a gonfie vele.

Tuttavia il re Giove frenerà tutte le aspettative, almeno per i primi mesi dell’anno. Giove penserà ad altri, ma non c’è che da attendere, perché il tempo passi. Da maggio, infatti, la Vergine potrà riprendere tutta la sua voglia di fare progetti con il lavoro e sognare un po’ con le finanze.

Un’occasione da non perdere

Arriva per tutti i segni, durante l’anno, la buona occasione di realizzare qualcosa che renda felici. Sarà nel lavoro, con il denaro o in famiglia, gli astri non si dimostrano mai totalmente contrari. Anche per quelli della Vergine il tempo propizio ci sarà, a inizio agosto. Si potrà vivere un momento intenso con gli affetti e l’amore. Non lasciamoci sfuggire l’occasione, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Un volo libero

La Vergine è un segno intellettuale, abituato a ragionare sulle cose. Ma questo segno nasconde una punta di interiorità abbastanza acuta. Ebbene quest’anno sarà proprio questo l’aspetto più rappresentativo del segno. Mercurio, il suo pianeta guida, e Giove, nel segno d’acqua dei Pesci, lo spingeranno ad una maggior riflessione, non fatta di formule matematiche e di razionalità. L’anno 2022 sarà per quelli della Vergine un anno di interiorità, proiettata verso i grandi interrogativi della vita. Un tipo di oro che vale la pena di possedere per un volo verso la libertà, come l’Era dell’Acquario ci suggerisce.

