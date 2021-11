Ci muoviamo verso l’inizio di un nuovo anno con tanta voglia di novità e ottimismo. Sebbene il 2020 sia stato segnato dalla pandemia, il 2021 si è presentato come una ripresa anche se non totale. Non resta che capire come sarà l’anno nuovo. Ebbene sembra incredibile ma il 2022 sarà un anno abbastanza strano e sorprendente secondo gli astri.

L’anno sta per chiudersi e per alcuni segni il mese di dicembre andrà come un fiume in piena di fortuna e ottimismo. Riguardo al nuovo anno ci si attende qualcosa di meglio. Soprattutto un vento forte che spazzi via l’incertezza della situazione e che riporti fiducia. Una ripresa della vita sociale a pieno ritmo e la speranza che l’economia possa migliorare, così che tutti abbiano sufficientemente da vivere. Vediamo allora se queste attese saranno anche realizzate.

Il 2022

Nella prima parte dell’anno sembra che gli astri si dispongano in modo favorevole affinché si vada in questa direzione. Il passaggio del pianeta Giove permetterà di ricevere una buona dose di ottimismo e una folata di benessere. Riguardo ai segni, quelli più avvantaggiati saranno Capricorno, Acquario, Bilancia e Ariete.

A partire dal mese di agosto e fino a marzo del 2023 ci sarà una congiunzione strana nei cieli dello zodiaco. Il pianeta Marte entrerà nel segno dei Gemelli e vi resterà per sette mesi. Si incontrano così due elementi apparentemente contraddittori e per certi versi incompatibili fra loro.

I Gemelli rappresentano il segno della dualità, delle cose che devono essere riunite per trovare una realizzazione. Possono rappresentare nella famiglia i conflitti di comunicazione fra marito e moglie, oppure quelli fra genitori e figli. A livello sociale le rivendicazioni contro la lentezza delle istituzioni. La povertà e la ricchezza che hanno bisogno di essere equilibrate. La vita materiale e quella spirituale che vogliono cercare una via di unificazione.

Sembra incredibile ma il 2022 sarà un anno abbastanza strano e sorprendente secondo gli astri

A rendere la situazione più complicata sarà la presenza di Marte in Gemelli. Marte rappresenta l’energia che genera conflitti, affinché questi possano essere superati. Questo incontro è come dare una grande forza e potenza in mano a persone inesperte.

Poiché il segno dei Gemelli è legato ai polmoni e all’aria che respiriamo, forse assisteremo all’acuirsi di certi conflitti. Delle tendenze sociali più estremiste, legate forse al movimento internazionale contro l’inquinamento e il surriscaldamento globale. Oppure alla risoluzione di questi e ad un passaggio verso un’era migliore. Si potrebbe così dar vita ad una società più comunicativa e intraprendente, altre due caratteristiche tipiche dei Gemelli.

Siamo entrati a novembre del 2020 nell’Era dell’Acquario. Tutti gli stravolgimenti e cambiamenti saranno indirizzati verso un’evoluzione positiva dell’umanità. Soprattutto ci sarà una maggiore sensibilità verso l’aspetto spirituale della vita.

Approfondimento

Sarà una sorpresa per tutti perché sono questi i segni più sinceri dello zodiaco che non giocano con le parole