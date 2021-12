L’inverno non è ancora arrivato ufficialmente, ma già le temperature sono così basse che addirittura possiamo assistere alla caduta della neve. Certo, per alcuni è una scocciatura ma si può benissimo affermare che ammirare i fiocchi di neve scendere piano piano su ognuno di noi è davvero uno spettacolo.

Anche il freddo e la neve ricordano l’atmosfera magica che si respira in questo periodo, in cui il Natale è ormai alle porte. Riecheggiano profumi e ricordi mentre passeggiamo per i mercatini, il freddo ci sfiora la pelle e la neve si posa come una farfalla.

A parte la bellezza del momento, sicuramente la prima cosa da fare è coprirsi bene. Tutti noi vogliamo essere abbracciati dal calore e dalla sofficità, come quando siamo a casa davanti al camino con plaid e cioccolata calda.

Esistono capispalla in grado di farci sentire come a casa? Certamente il giubbotto fa il suo dovere ma se vogliamo coniugare le due sensazioni, altro che giubbotti perché ritorna di moda questo cappotto chic e caldo adatto sia a 30 che a 60 anni.

Il duffle coat

Il duffle coat è quel cappotto originariamente pensato come prettamente maschile, ma che successivamente è stato introdotto anche nelle collezioni femminili. È vero che è un capo più casual che elegante ma ultimamente, per ovviare a ciò, alcuni stilisti hanno pensato di esaltarlo anche in una versione più chic.

Ciò è avvenuto anche nella scelta dei colori. Mentre prima era solito vederlo nelle vetrine dei negozi in soli due colori, beige e blu, adesso lo si può trovare anche nei colori più vivaci, nonché nelle fantasie prettamente natalizie. Le stesse delle unghie briose che tutte stanno chiedendo all’estetista perfette per le feste natalizie.

Inoltre, proprio per renderlo più raffinato c’è anche la versione più lunga, fino alle ginocchia. Nella versione nero lucido o di velluto e color cammello è estremamente chic e ormai è considerato come un must have. La particolarità di questo cappotto è che può essere indossato sia da donne che da uomini. Certo, a parte quelli visibilmente femminili!

Inoltre è possibile trovare il duffle coat in un’unica colorazione ma all’interno con diverse fantasie, per esempio con quella scozzese, che ricorda il Natale, con i quadretti oppure può essere felpato per infonderci calore e morbidezza.

Altro che giubbotti perché ritorna di moda questo cappotto chic e caldo adatto sia a 30 che a 60 anni

Però è possibile trovare anche i duffle coat versione teddy, ossia l’unione tra questo tipo di cappotto e il materiale che abbiamo visto con questa borsa sofficissima degli anni ’80 e di tendenza per l’inverno 2022. Un’esplosione di morbidezza e calore!

