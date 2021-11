Quando si parla dello zodiaco molto spesso si va in cerca dell’oroscopo o delle caratteristiche speciali di ogni segno. Abbiamo così fra i vari segni zodiacali quelli che sono i più coraggiosi e quelli che sono i più intelligenti. Tuttavia, nessuno se lo sarebbe aspettato ma sono questi i segni più furbi dello zodiaco.

I segni più fortunati e più sfortunati a novembre

Il mese di novembre inizia sotto l’influenza dello Scorpione, che in questi giorni beneficia del passaggio del Sole nel suo segno. Così novembre accoglie a braccia aperte questi tre segni zodiacali particolarmente fortunati.

D’altra parte, però, ce ne sono altri che potrebbero cominciare in salita questo mese di novembre, avendo già avuto un ottobre promettente.

Nessuno se lo sarebbe aspettato ma sono questi i segni più furbi dello zodiaco

In ogni caso, nonostante le influenze dei vari mesi, ogni segno mantiene bene le sue caratteristiche. Così fra i segni più coraggiosi potremmo trovare il Leone, l’Ariete e il Sagittario, i famosi segni di fuoco. Tra quelli che si distinguono per furbizia possiamo trovare l’Acquario, la Vergine, i Gemelli e il Cancro.

Prima di tutto dovremmo spiegare che cosa si intende per furbizia. Certamente la furbizia si oppone all’ingenuità e i segni che sono furbi sono quelli meno disposti a credere come vero ciò che si dice. In effetti la furbizia è la capacità di capire le situazioni e di saperle sfruttare a proprio o altrui vantaggio. La furbizia non ha nulla di negativo e come tante altre cose dipende da come viene utilizzata.

La furbizia è molto legata anche alla rapidità della mente. Più rapida è, e più si riescono a cogliere quei punti che potrebbero tornare a proprio vantaggio. Questo può accadere in diversi aspetti della vita.

Il Cancro

Ad esempio un segno molto furbo, anche se apparentemente sembra tutt’altro, è proprio il Cancro. Questo segno nasconde una capacità molto sottile di capire i sentimenti. Perciò ha anche l’abilità di saper avvantaggiarsi in questo campo se lo vuole.

L’Acquario

Diverso invece il segno dell’Acquario, dotato di una mente molto aperta e sempre disposta e orientata verso il nuovo, quasi come ad anticipare i tempi. Per questo motivo, l’Acquario mostra la sua furbizia proprio nel capire in anticipo ciò che verrà nel futuro, eventualmente avvantaggiandosene.

La Vergine

La Vergine è un segno intellettuale, molto abile per quanto riguarda la sua capacità di analisi. Quando si prospetta una situazione, ci mette poco a capire le probabilità di successo.

I Gemelli

I Gemelli sono un segno molto particolare all’interno dello zodiaco. Rappresentano quella che si chiama la dualità, cioè la capacità di vedere la stessa cosa sotto punti di vista diversi, se non opposti. Vedono cioè il lato positivo e negativo allo stesso tempo, senza confonderli. Un vantaggio non da tutti.