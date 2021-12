Per creare un clima accogliente e familiare dentro casa, nulla è meglio di un camino acceso. Il crepitio del fuoco e il chiarore delle fiamme, che crea ombre di mobili nella stanza, sono suggestioni che non hanno eguali. Soprattutto sotto Natale, avere un camino può veramente cambiare l’atmosfera, regalarle un essenziale tocco di festa. Ma il camino ha anche delle controindicazioni. La puzza di fumo è sicuramente una di queste, come la cenere che può propagarsi nelle zone limitrofe. Un’altra seccatura è la manutenzione. Non c’è nulla da fare, il camino si sporca facilmente. Molti puliscono il vetro del camino con la cenere ma è questo l’ingrediente naturale più efficace che c’è e di certo lo abbiamo in casa. Basta utilizzare il seguente metodo per avere sempre un camino splendente e ordinato, pronto ogni giorno a svolgere il suo compito: accendere la magia.

Un vetro sempre pulito con questi rimedi fai da te, ma occhio agli aloni

È normale che il vetro del camino si sporchi di fuliggine. Per averlo sempre splendente, dobbiamo agire spesso. Possiamo farlo con semplici rimedi naturali. Due dei più usati ed efficaci sono: un foglio di giornale e la stessa cenere del camino. La cenere, infatti, ha un inatteso effetto pulente, se strofinata con la carta di giornale. Per farlo al meglio dobbiamo compiere movimenti rotatori e decisi. Al posto della carta di giornale, possiamo usare anche della banale carta assorbente. Invece è sconsigliatissimo utilizzare fogli di riviste, perché plastificati e dunque inutilizzabili.

La combo di cenere e carta di giornale è ottima per una prima pulita, ma non elimina gli aloni. Per un pulito splendente, il miglior rimedio naturale è un altro.

Molti puliscono il vetro del camino con la cenere ma è questo l’ingrediente naturale più efficace

La cenere è in effetti un ottimo rimedio per pulire il vetro del camino dalla fuliggine. Ma per quanto possiamo strofinare, è probabile che il vetro rimanga appannato. A questo punto la miglior cosa da fare è agire con un mix di aceto bianco e acqua calda. Imbeviamo un foglio di carta assorbente nell’aceto e poi nell’acqua e ultimiamo la pulizia. Qualora l’alone persiste, agiamo con un panno imbevuto soltanto di aceto bianco. Anche l’alcol puro può essere un valido rimedio. Basterà passarlo sul vetro e lasciarlo 15 minuti in posa prima di rimuoverlo con una spugna.

