Fra le semine e i trapianti di marzo non ci sono solo gli ortaggi. Per unire l’utile al dilettevole, il giardiniere provetto non deve scordarsi un fiore speciale: non solo è stupendo, ma regala benefici inaspettati. Ecco di quale pianta si tratta.

Perché i fiori non devono mancare nell’orto

Anche i coltivatori più esperti fanno spesso un errore madornale: considerano i fiori soltanto come piante ornamentali. Si limitano dunque a seminare nell’orto frutta e verdura e confinano i fiori nelle aiuole.

Certo, cespugli e piante fiorite donano bellezza agli spazi verdi. Ma hanno anche altre funzioni. In particolare possono attirare gli insetti utili e scacciare quelli molesti. Andrebbero dunque seminati proprio nell’orto.

Bisogna tuttavia conoscere le varietà più adatte. Per esempio, pomodori, piselli e cavolfiori amano un fiore grazioso che ha ben 5 vantaggi per l’orto che sono davvero incredibili . Altre specie di fiori si trasformano in colture-trappola contro le cimici. Infine, esistono varietà che non solo allontanano gli insetti, ma si rivelano addirittura preziose per cucinare.

Fra i fiori utili, ce n’è uno da seminare proprio a marzo. Sta benissimo sia nell’orto, sia in giardino o sul balcone. In più è resistente e richiede cure minime: insomma, è perfetto per i principianti. È dunque giunto il momento di scoprire questa pianta speciale.

Basta seminare a marzo sul balcone o nell’orto questi fiori coloratissimi per ottenere un raccolto abbondante senza pollice verde

Una vera e propria esplosione di rosso, giallo, arancione, lilla, fucsia, crema, viola… Ecco cosa si ottiene seminando le zinnie. Ne esistono numerose specie diverse, per tutti i gusti: non cambiano solo i colori, ma anche le dimensioni del fusto (nano o gigante). Alcune varietà hanno steli singoli, altre formano dei cespugli.

Anche le farfalle amano le zinnie: i colori accesi attirano frotte di questi graziosi insetti, che donano ancora più fascino al giardino o al balcone. Per di più, le zinnie sono amiche delle api, indispensabili per impollinare le piante. Insomma, basta seminare a marzo sul balcone o nell’orto le zinnie per ottenere più frutta e verdura in estate.

Il bello è che il terreno dell’orto è perfetto per le zinnie. Queste ultime, infatti, amano proprio il suolo ricco di sostanza organica e hummus. Proprio ciò di cui necessitano anche gli ortaggi.

Per chi dunque volesse seminare le zinnie, è il momento di darsi da fare: il momento adatto va da marzo a maggio. Bisognerà individuare una zona in pieno sole. Poi creare con una zappa dei piccoli solchi poco profondi e collocarvi i semi.

Attenzione a non creare sovraffollamento, distanziando bene i semini. Coprire con poco terreno e annaffiare solo quando il terreno diventa molto asciutto. Gli splendidi fiori faranno la loro comparsa a giugno.