Alcuni fiori sono ben più che piante ornamentali. Non solo allietano l’orto coi loro colori. Si rivelano anche davvero utili. È il caso dei nasturzi, per esempio, che regalano ben cinque benefici. Ma pure dei girasoli. Infatti, piantare i girasoli nell’orto ha un vantaggio sorprendente di cui in pochi sono a conoscenza. Ecco di cosa si tratta.

Perché piantare i girasoli nell’orto

I girasoli sono al loro posto nell’orto. In molti infatti li coltivano per i semi. Questi sono pronti per la raccolta quando il fiore inizia ad appassire. Dopo averli sciacquati e lasciati essiccare, si possono arrostire al forno. Si ricaverà così uno snack gustoso che si conserva a lungo. Lo spuntino è particolarmente salutare. Infatti è ricco di magnesio, un alleato contro lo stress e le malattie del cuore.

Non sono i semi, però, l’unico motivo per cui conviene coltivare i girasoli. Piantare i girasoli nell’orto ha un vantaggio sorprendente di cui in pochi sono a conoscenza. Questi fiori possono infatti essere sfruttati come coltura-trappola. Ecco cosa significa.

Cos’è una coltura-trappola e come sfruttarla

Chi ha un orto o un giardino conosce il dramma degli insetti fitofagi. Si tratta degli insetti che mangiano le piante, rovinando il raccolto. È possibile liberarsene con prodotti chimici. Ma c’è chi preferisce non usare queste sostanze. Senza contare che alcune specie sono particolarmente resistenti ai pesticidi. Che fare, allora?

Una soluzione è piantare delle colture-trappola. Si tratta di piante particolarmente attraenti per gli insetti: concentrandosi sulle colture-trappola, gli insetti lasceranno in pace il resto dell’orto. I girasoli sono proprio un esempio di pianta che può svolgere questa funzione. Si rivelano efficaci soprattutto contro le cimici. Se ne può dunque piantare un piccolo appezzamento nell’orto. In questo modo si distoglieranno le cimici da altre coltivazioni.

Per chi volesse provare, bisogna sapere che i girasoli preferiscono l’esposizione solare piena. Non amano, invece, l’eccessiva umidità. Occorre piantarli ad almeno 15 cm l’uno dall’altro. Se si realizzano più file, è importante lasciare circa mezzo metro di spazio fra una fila e l’altra. Una volta cresciuti, i girasoli sono pronti a proteggere l’orto dalle cimici!