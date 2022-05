Non solo azioni e titoli obbligazionari, oro e petrolio. C’è anche chi ha investito bene negli anni puntando sugli hobbies. Il Mondo del modellismo, infatti, ha subito negli anni delle esplosioni di prezzi davvero incredibili. Non solo per le conversioni in euro delle vecchie monete nazionali, ma anche per la richiesta sempre più pressante degli amatori e dei collezionisti. Gente disposta anche a pagare 1 milione di dollari per il numero 1 del fumetto di Superman originale e come nuovo. Eh sì, perché proprio la categoria fumetti è una di quelle che maggiormente attirano quegli appassionati e investitori che hanno i soldi da spendere. Ma, soprattutto, potremmo avere anche la fortuna di avere determinate collezioni di vero valore. Non di fumetti ci occuperemo però oggi, ma di orologi. Quelli che ancora vanno, ma un tempo erano al polso di tutti. Indistintamente dall’età e dal sesso.

Un fenomeno svizzero che ha cambiato i gusti

Era stato l’orologio più amato degli anni ’80 e assieme alla Lego, nel Mondo degli hobbies, tolte le monete, è l’oggetto che maggiormente si è rivalutato negli anni. Quando venne fondata la Swatch, che sta per “Suisse watch”, ovvero orologi svizzeri, probabilmente nemmeno i titolari avrebbero pensato a un successo mondiale di queste dimensioni. Oggi, nonostante le vendite siano leggermente calate, rispetto al periodo del boom, non c’è praticamente città italiana in cui non ci sia in pieno centro un negozio originale della casa madre. Testimonianza, comunque, del successo che gode ancora, è stata la vendita dell’ultimo modello qualche settimana fa. Con code chilometriche davanti ai negozi gente che rischiava il linciaggio per aggiudicarsi il nuovo modello in uscita.

Era stato l’orologio più amato degli anni ’80 e chi l’aveva acquistato come investimento ora potrebbe avere in casa un piccolo capitale

Attorno modelli mitici come lo “Scuba” o il “Crono”, giravano attorno alla Swatch centinaia di modelli. Tutti colorati, festosi, allegri e giovanili. Qualche nostro Lettore ricorderà che i prezzi erano praticamente fissi dalle 50.000 lire fino alle 100. Oggi, proprio molti di quei modelli, sono ricercatissimi dai collezionisti. E, ci riferiamo a:

Kiki Picasso, venduto a 23.000 euro;

Il Jellyfish di Andy Logan, quotato attorno ai 10.000 euro;

L’Oigol oro poco meno.

Per finire con modelli attorno ai 5.000 euro, come il GZ 999 Velvet del’85.

Chi ha avuto l’accortezza di investire 40 anni fa, ora potrebbe davvero trovarsi con cifre importanti al polso.

