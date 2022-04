Con l’arrivo della bella stagione, un prodotto che non può assolutamente mancare nel carrello della spesa è un bellissimo cestino di fragole. Parliamo di un frutto meraviglioso, dal sapore fresco e zuccherino, molto amato sia dai grandi che dai bambini. Un prodotto molto delicato che, nel momento dell’acquisto, deve essere scelto con cura. Evitando le confezioni che presentano dei frutti marci e ammaccati. Le fragole sono dotate di innumerevoli proprietà benefiche. Non solo sarebbero importanti per le molecole antiossidanti e antinfiammatorie, ma svolgerebbero anche un’azione contro l’invecchiamento fisico e mentale. Insomma un frutto così piccolo che, oltre ad essere gustoso, presenta anche notevoli benefici.

Ecco come condire in maniera originale le fragole senza utilizzare i soliti zucchero, limone e panna montata

Possiamo mangiare le fragole intere, oppure tagliarle a pezzi, preparando un’invitante macedonia da gustare a fine pasto o come spuntino nel pomeriggio. Molti condiscono le fragole utilizzando dello zucchero o il limone. I più golosi non possono fare a meno della panna montata e del gelato alla vaniglia. Ma non tutti sanno che le fragole si sposano perfettamente anche con il vino bianco o il prosecco. Basterà lavare i nostri piccoli frutti, tagliarli a pezzi e versarli in una ciotola dai bordi alti. Uniamo il nostro vino o prosecco e lasciamo raffreddare in frigo per almeno 2 ore. Al momento di servirle, distribuiamo le fragole nei bicchieri e aggiungiamovi il liquido prescelto.

Se invece amiamo le fragole condite con il limone, oggi proponiamo una variante altrettanto gustosa. Infatti, possiamo utilizzare il succo di arancia che, a differenza di quello del limone, si presenta più dolce. Quindi eviteremo anche di aggiungere lo zucchero.

Una variante per i più golosi

Per i più golosi, invece, proponiamo una ricetta da leccarsi i baffi. Le fragole e il cioccolato fondente sono un binomio perfetto che delizia i palati e contiene poche calorie. Un peccato di gola che possiamo concederci anche quando siamo a dieta. La ricetta è semplicissima. Basterà far sciogliere il cioccolato a bagnomaria e immergervi le fragole (precedentemente lavate e asciugate). Lasciamole raffreddare per almeno un’ora, su una placca da forno e ben distanziate. Possiamo aggiungere della granella di nocciole, ma anche utilizzare del cioccolato al latte o bianco. Ecco come condire in maniera originale le fragole, per un fine pasto davvero gustoso.

