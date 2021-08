Nel mese di agosto molti di noi sono finalmente in vacanza. C’è chi parte per le ferie e chi finalmente si assapora la casa.

Stare a casa ci rilassa e ci ricarica le energie. Soprattutto se possiamo prenderci cura del nostro giardino o delle nostre piante.

Abbiamo scoperto da poco che “questa pianta tropicale è perfetta per la casa ed è amica degli animali”.

E che “questa comune pianta aromatica è un antizanzare naturale ed è utilissima anche in cucina”.

Ma come fare per prenderci cura al meglio del giardino e delle piante?

Scopriremo un trucchetto geniale per un giardino stupendo anche d’inverno.

Basta questo semplice trucco poco conosciuto per un giardino sempre verde e maestoso

Con l’arrivo dell’estate arriva il grande caldo che può rovinare il nostro giardino. Senza contare poi le grandinate o bufere che mettono a rischio piante e fiori.

Grazie ad un precedente articolo abbiamo scoperto che è “in arrivo il fiore facile da coltivare che garantirà una favolosa abbondante fioritura”.

Ma per questioni di praticità, molti di noi hanno piantato piante sempreverdi nel proprio giardino. Queste hanno garantito colore e ombra per tutto l’anno.

Inoltre, i cespugli sono stupendi da addobbare anche nel periodo natalizio. Senza contare che le conifere resistono anche agli inverni più duri.

Però non si può rischiare di far gelare queste piante quando si bagnano in inverno. Come possiamo prenderci cura di loro?

Sembra incredibile ma ci basterà bagnarle regolarmente proprio nel mese di agosto.

Basta questo semplice trucco poco conosciuto per un giardino sempre verde e maestoso. In questo modo garantiremo alle nostre piante tutte le scorte di acqua che saranno necessarie per il lungo periodo.

Non correremo il rischio di danneggiarle in inverno e queste risplenderanno forti e rigogliose.

Come bagnare

Se le nostre piante sempreverdi sono piantante da molto tempo, ci basterà bagnarle alle radici. In questo modo il terreno tratterà la giusta umidità necessaria per affrontare l’inverno.

In caso di piante appena piantate, invece, dovremo irrigare una volta a settimana. Sarà fondamentale garantire loro almeno 4 centimetri di acqua.

Ecco svelato il trucco semplice ma efficace per un giardino sempre stupendo e mai arido. I nostri vicini resteranno incantati da questa meravigliosa oasi di verde.