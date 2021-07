Il giardinaggio ci regala grandi soddisfazioni. E ci permette di arredare la nostra casa con fiori o piante uniche nel loro genere.

Con l’arrivo del grande caldo i nostri fiori stanno perdendo le forze nonostante tutte le cure. Iniziamo a pensare a come sostituirli senza però sapere che piante scegliere.

Abbiamo scoperto che “questa pianta tropicale è perfetta per la casa ed è amica degli animali” ma vorremo avere dei fiori belli e poco impegnativi.

Scopriremo insieme il miglior fiore da avere in giardino o balcone che ci richiederà il minimo sforzo.

In arrivo il fiore facile da coltivare che garantirà una favolosa abbondante fioritura

Con l’arrivo dell’estate le nostre piante si indeboliscono e perdono il loro fascino.

Abbiamo comprato nuove varietà di fiori ideali per tutto l’anno. Ma non siamo ancora certi di aver fatto la scelta giusta per noi.

Vogliamo regalare colore e esclusività al nostro balcone. Il problema è che non sappiamo su che pianta indirizzarci.

Non preoccupiamoci perché è in arrivo il fiore facile da coltivare che garantirà una favolosa abbondante fioritura.

Stiamo parlando dell’Amaryllis belladonna. Questa pianta regalerà il giusto splendore al nostro giardino o balcone. Non a caso è questo il significato del suo nome.

La troviamo facilmente in natura ma possiamo acquistare i bulbi da qualsiasi fioraio di nostra fiducia. Otterremo così grandi e numerosi fiori di colore rosa che a volte sfumano sul bianco. Inoltre, le belle foglie verdi che nascono dal bulbo, rimarranno folte e colorate per tutto il periodo invernale.

Con un’unica pianta riusciremo a rendere incredibilmente affascinante il nostro giardino o balcone.

Come coltivarlo in vaso

Nonostante sia una pianta facilissima da coltivare in giardino è fondamentale capire come farla crescere in vaso.

In questo modo valorizzerà al meglio anche il più piccolo spazio, che sia in balcone o in casa.

Ricordiamoci di non interrare completamente il bulbo dell’Amaryllis. Dovremo coprirlo con il terriccio solo per metà e piantare un tutore che lo aiuterà a rimanere dritto durante la fioritura.

Appena piantato sarà fondamentale innaffiarlo con regolarità. Poi potremo bagnarlo solo quando il terriccio sarà asciutto.

Mettiamo il nostro vaso in piena luce. In questo modo otterremo una favolosa e abbondante fioritura colorata.

Ecco come valorizzare perfettamente il nostro giardino o balcone. Lasceremo tutti senza parole in poche semplici mosse.

