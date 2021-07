Il giardinaggio è da sempre un hobby rilassante e piacevole. Ci permette di prenderci cura del nostro balcone o giardino senza dimenticarci della nostra casa.

Ci piace molto abbellire la nostra dimora con piante e fiori. Questi regalano colore e profumi indimenticabili.

Ma siamo un po’ stufi delle solite piante. Vorremmo una pianta particolare e divertente, che non sia velenosa o pericolosa per bambini o animali.

Le abbiamo pensate tutte ma proprio non ci viene in mente niente che possa fare al caso nostro.

Grazie a questo articolo scopriremo una pianta unica nel suo genere che lascerà tutti meravigliati.

Questa pianta tropicale è perfetta per la casa ed è amica degli animali

Con il caldo estivo iniziamo a proteggere le nostre piante ritirandole in casa al fresco. E proprio così ci accorgiamo di avere piante anonime e comuni.

Vorremmo dare un tocco di brio al nostro salone o alla cucina ma proprio non sappiamo come fare.

Se vogliamo una pianta particolare quanto divertente ci basterà acquistare l’Epiphyllum anguiliger. Questa pianta tropicale è perfetta per la casa ed è amica degli animali.

Dalle lunghe foglie verdi a zig-zag, questa pianta è perfetta per i luoghi luminosi della casa. Adora la luce del sole ma deve comunque essere posizionata in un luogo che le garantisca anche l’ombra.

Non è assolutamente velenosa per i nostri amici a quattro zampe e quando fiorisce ci regala bellissimi fiori bianchi o rossi.

Sì, proprio come il cactus, ma questa pianta è priva di spine. E per questo è perfetta se in casa abbiamo dei bambini.

Potremo appenderla e far penzolare dall’alto le sue bellissime foglie o lasciarla sul nostro mobile preferito. In ogni caso l’effetto sarà unico e straordinario.

Come prendersene cura

Quando acquistiamo questa bellissima pianta tropicale non dovremo fare altro che posizionarla in un punto luminoso della casa.

La temperatura ideale per farla crescere rigogliosa è compresa tra i 15 ed i 20 gradi ma ricordiamoci di garantirle sempre un po’ di ombra.

Nel periodo estivo dovremo bagnarla abbondantemente ogni 3 giorni e ricordarci sempre di vaporizzare le foglie. In questo modo, grazie all’umidità, sarà in grado di vivere al meglio e senza troppe attenzioni.

Dovremmo ricordarci di concimarla solo una volta al mese e ci basterà rinvasarla una volta ogni due anni.

In poche semplici mosse avremo una pianta stupenda e rigogliosa che renderà la nostra casa unica e speciale.

