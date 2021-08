L’estate ci regala frutti deliziosi ed irresistibili. Spesso li consumiamo senza renderci conto di quanto possano fare bene al nostro organismo.

In un precedente articolo abbiamo spiegato che un particolare e golosissimo frutto estivo è in grado di ridurre pressione alta e glicemia.

Oggi invece la Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori che un altro frutto tipico di questa stagione possiede proprietà straordinarie. Infatti, pochi sanno che questo amatissimo frutto estivo contrasta diabete, cancro e malattie cardiovascolari.

Queste gravi malattie sono purtroppo molto diffuse e proteggerci da esse è fondamentale. Scopriamo insieme di che frutto si tratta e gli studi che ne hanno evidenziato le proprietà.

È quello che sostiene un saggio pubblicato nel 2014 sulla rivista scientifica Experimental Clinical Science. Questo saggio raccoglie diversi studi scientifici.

Questi studi sostengono che il licopene contenuto nell’anguria possiede proprietà straordinarie capaci di contrastare il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari. Affrontiamole una alla volta per capirne meglio i dettagli.

Anguria e diabete

I risultati della ricerca hanno mostrato che il licopene dell’anguria è capace di prevenire l’insorgenza dell’iperglicemia.

Gli scienziati hanno svolto un’indagine della durata di 28 giorni per valutare l’impatto del licopene sui ratti. A questi ratti sono state somministrate diverse quantità di licopene. I ricercatori hanno visto diminuire i livelli di glucosio dei topi che hanno ricevuto quantità più elevate di licopene.

Dunque, possiamo dire che l’estratto di licopene dell’anguria migliora significativamente il metabolismo lipidico e glicemico. Ne consegue che questa sostanza riesce a ridurre il glucosio nel sangue aumentando i livelli di insulina.

Anguria e cancro

Il licopene contenuto nell’anguria è un componente alimentare attivo in grado di interferire nelle varie fasi di sviluppo del cancro. Il licopene ha dunque un impatto diretto sul gene e ne inibisce la mutazione.

Inoltre, i ricercatori hanno potuto osservare le proprietà antiossidanti del licopene durante uno studio sui ratti. Proprio ad esso si associano effetti di rallentamento della malattia e contro le incidenze.

Per concludere, il licopene è capace di rallentare la progressione della malattia interrompendo il ciclo di crescita delle cellule tumorali.

Licopene e malattie cardiovascolari

Il licopene contenuto nell’anguria esercita effetti cardio-protettivi grazie alle sue proprietà antiossidanti.

In questo caso, i ricercatori hanno studiato l’impatto del licopene sui macrofagi. La Redazione spiega che i macrofagi sono cellule del sistema immunitario che si attivano in caso di pericolo per difendere l’organismo.

L’arricchimento dei macrofagi con il licopene dell’anguria ha portato ad una diminuzione della sintesi cellulare del colesterolo.

Inoltre, l’anguria è ricca di vitamine A, B6, C, magnesio e potassio. L’associazione di queste vitamine e minerali al licopene promuovono la salute cardiovascolare riducendo lo spessore dei vasi sanguigni.