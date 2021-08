I fiori di zucca sono amatissimi da grandi e piccini e possono essere preparati in moltissimi modi diversi. Infatti, con i fiori di zucca possiamo realizzare degli spettacolari ed inaspettati piatti come quello suggerito in un nostro precedente articolo.

Tra i modi più comuni per prepararli c’è la pastella. Se vogliamo cucinarli in questo modo, oggi la Redazione vuole consigliare ai suoi Lettori un ripieno golosissimo. Croccanti ma dal cuore cremoso questi irresistibili fiori di zucca stanno conquistando proprio tutti.

Questo piatto è molto veloce e semplice da realizzare. Il ripieno prevede infatti 2 soli ingredienti che però saranno in grado di stupirci.

Ingredienti per i fiori

8 fiori di zucca;

80 gr. di burrata;

8 pomodori secchi;

500 ml. di olio di semi di arachidi;

sale q.b.

Ingredienti per la pastella

150 ml. di acqua frizzante fredda;

150 gr. di farina 00;

1 tuorlo;

sale q.b.

Croccanti ma dal cuore cremoso questi irresistibili fiori di zucca stanno conquistando proprio tutti

Per preparare questo delizioso piatto, iniziamo pulendo i fiori di zucca. Rimuoviamo il pistillo interno e il gambo del fiore. Laviamo delicatamente i fiori uno per uno e facciamoli asciugare su un panno.

Nel frattempo, tagliamo i pomodori secchi a metà e mettiamoli da parte. Tagliamo la burrata ed iniziamo a farcire i nostri fiori.

Apriamo, dunque, delicatamente i fiori e mettiamo all’interno un pezzo di burrata e due pomodori secchi. Chiudiamo i fiori torcendoli leggermente facendo attenzione a non romperli.

Intanto, prepariamo la pastella mettendo in una ciotola il tuorlo, un pizzico di sale e due terzi della farina. Aggiungiamo l’acqua frizzante fredda ed amalgamiamo con una frusta per non far comparire i grumi. Noteremo che la nostra pastella sarà abbastanza liquida e priva di grumi.

Facciamo scaldare l’olio di semi in una padella capiente. Usiamo la farina rimanente per infarinare i fiori. Dopodiché, immergiamo i fiori di zucca nella pastella e facciamoli cuocere nell’olio bollente.

Rimuoviamo i fiori dall’olio quando saranno ben dorati. Per farlo, usiamo una schiumarola e poggiamoli sulla carta per fritti. Serviamoli ancora caldi per godere pienamente di tutto il loro sapore e croccantezza.

Consigli

La Redazione consiglia il ripieno di burrata e pomodori secchi perché si sposa perfettamente con la dolcezza dei fiori di zucca. In alternativa possiamo provare a sostituire la burrata con la ricotta che è ancora più leggera.

Facciamo cuocere al massimo 2 fiori di zucca alla volta per non fare abbassare la temperatura dell’olio. Inoltre, in questo modo cuoceranno in maniera più omogenea.

Infine, consigliamo di consumare i fiori di zucca appena preparati e di non congelarli. In questo modo non perderanno la loro meravigliosa consistenza.