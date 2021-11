Ebbene sì, è tornato il freddo. Sciarpe, maglioni, cappotti e guanti conservati nei meandri dell’armadio, tornano a dominare il nostro outfit quotidiano.

È vero, in estate possiamo sfoggiare maglie senza maniche, pantaloni corti, vestiti e sandali di ogni genere. Ma vogliamo mettere la bellezza e l’eleganza degli abiti invernali? Vestirsi quando fa freddo non è certamente agevole come farlo durante i mesi più caldi, ma spesso il paragone non regge. Prendiamo ad esempio i cappotti: qualsiasi sia il modello o il colore, hanno sempre un fascino particolare. Difatti, sfinano la figura e donano un tocco di charme anche all’abbigliamento più casual.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per non parlare poi degli accessori come i cappelli, immancabili in questo periodo per coprirci dal freddo. Stavolta però, Noi della Redazione non vogliamo parlare del solito berretto, ma di un accessorio molto originale e soprattutto trendy. Vediamolo un po’.

È davvero impossibile fare a meno dell’accessorio più caldo, soffice e trendy di questo gelido inverno

La nostra attenzione si è concentrata su qualcosa di insolito fino a pochi anni fa o quantomeno conosciuto solo in ambito sportivo. Ci riferiamo al paraorecchie, entrato ormai a far parte del look di tutti i giorni sia per gli uomini che per le donne.

Ne possiamo trovare tantissimi tipi, dai modelli a fascia a quelli simili alle cuffie per ascoltare la musica.

In ogni caso, la loro particolarità sta nella morbidezza che li contraddistingue. Infatti, la maggior parte è fatta di lana, che li rende non solo caldissimi ma anche molto soffici.

D’altra parte, sono assolutamente adatti a chi non ama il classico cappello perché lo reputa scomodo o crede che non gli stia bene.

Inoltre, i paraorecchie hanno tanti altri vantaggi oltre al calore e alla dolce consistenza, specialmente per le donne. Scopriamone qualcuno.

Viso e capelli

I paraorecchie risaltano incredibilmente il viso e gli occhi, ancor di più quelli allegri e colorati. Se prendiamo i modelli a fascia, oltre ad una questione estetica, non possiamo ignorarne la comodità. Infatti, mantengono i capelli ordinati e si evita così che finiscano sugli occhi. Allo stesso modo, se la nostra chioma non è proprio pulita ma non abbiamo tempo di lavarla, i paraorecchie a fascia saranno la nostra salvezza. Camufferanno anche i capelli più unti e manterremo un hair styling ordinato e (apparentemente) pulito.

È davvero impossibile fare a meno dell’accessorio più caldo, soffice e trendy di questo gelido inverno, disponibile in varie tonalità in base ai nostri colori.

Ah, e perché non regalarlo ad amici o parenti per queste feste? Costa poco ed è certamente utilissimo.

Approfondimento

Ecco l’accessorio immancabile in inverno e perfetto anche come idea regalo a basso prezzo.