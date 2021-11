Per fare in modo che il giardino sia sempre in perfette condizioni, bisogna costantemente prendersene cura. Questa operazione richiede dedizione, fatica e tempo, ma anche tanta passione e amore per la natura.

Il giardino necessita di cure costanti ogni mese dell’anno. Anche in autunno, quando la maggior parte delle piante sono in riposo vegetativo, il nostro spazio esterno ha bisogno di molte attenzioni.

Ad esempio, dobbiamo provvedere alla pacciamatura per salvaguardare le radici, coprire le piante per evitare che le foglie gelino e concimare il terreno per favorire le fioriture primaverili.

Ecco 3 piante rampicanti da potare adesso per avere muri e pergolati mozzafiato in primavera

Un’altra operazione fondamentale da effettuare, soprattutto in autunno, è la potatura. Parliamo degli interventi che prevedono l’eliminazione dei rami improduttivi. Infatti, la potatura abbellisce l’estetica della pianta, favorisce la sua crescita e la rende più forte. Il momento ideale per potare un arbusto è durante il suo periodo di riposo vegetativo.

Non sempre è necessario questo intervento, ma ecco 3 piante rampicanti da potare adesso per avere muri e pergolati mozzafiato in primavera.

La prima rampicante che vogliamo presentare è la vite. Una pianta erbacea che cresce attaccata a dei sostegni. La potatura della vite avviene due volte l’anno: durante l’inverno e in estate.

La potatura invernale si realizza tra novembre e marzo, quando la pianta è in riposo vegetativo e ha perso completamente le foglie. Si procede eliminando i rami secchi e malati, per favorire la nascita di quelli nuovi.

Le altre 2 rampicanti

La seconda pianta rampicante, che vogliamo presentare, è la Dipladenia. Una pianta sempreverde che proviene dall’America Centrale, perfetta per ombreggiare balconi e terrazzi. Non necessita di particolari cure ed è facilissima da coltivare. La Dipladenia, va potata durante i mesi freddi, quando è in riposo vegetativo. Questa operazione serve ad eliminare i rami secchi, malati, danneggiati e per dare alla pianta una forma più armoniosa. In primavera, il piccolo arbusto crescerà sano e rigoglioso.

L’ultima pianta rampicante, che vogliamo proporre, è il bellissimo glicine. Un arbusto ornamentale formato da fiori di colore viola, riuniti in grappoli penduli. Il glicine è una pianta molto resistente, che si adatta anche al clima più freddo. La sua potatura avviene sia in inverno che in estate.

Durante i mesi invernali, dopo la caduta delle foglie, si eliminano i rami danneggiati e rotti, ma si rimuovono anche i rami laterali, per contenere le sue dimensioni.