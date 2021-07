Con l’arrivo dell’estate e delle ferie la maggior parte di noi si prepara ad andare al mare. Molti di noi vogliono sfoggiare una forma invidiabile, ma non sempre è possibile. Facciamo già attenzione alla dieta da quando sappiamo che “questo pesce ricco di omega3 è perfetto per la nostra salute in estate”.

Grazie ad un precedente articolo, inoltre, abbiamo scoperto che “per una dieta dal risultato garantito ci basterà questo riso gustoso e estivo”. Ma come ottenere risultati quasi immediati riuscendo a sgonfiare anche la pancia? Niente paura perché anche questa volta troveremo la soluzione al nostro problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta questa bevanda squisita per ottenere pancia piatta e straordinari benefici anche d’estate

In estate ci concediamo cibo poco salutare e porzioni più abbondanti. Ci rilassiamo assaporando le tanto attese ferie, ma la pancia è la prima a gonfiarsi. Questo fa sì che indossare anche solo il costume ci faccia sentire fuori luogo. Magari, invece, iniziamo ad avere difficoltà a chiudere jeans e pantaloncini. Sappiamo che “per corpo depurato e tante vitamine e calcio bastano solo 3 ingredienti gustosi”, ma come fare per avere la pancia piatta?

Ci basterà fare un frullato di anguria, cetriolo e limone.

Frulliamo insieme una fetta di anguria, due cetrioli e la polpa di mezzo limone. Pochi di noi sanno che basta questa bevanda squisita per ottenere pancia piatta e straordinari benefici anche d’estate. Infatti, sia l’anguria che il cetriolo sono diuretici, ricchi di vitamine e di magnesio fosforo e potassio. Senza contare poi che entrambi sono molto rinfrescanti e dissetanti, perfetti per le giornate estive. Il limone, invece, favorisce il senso di sazietà.

Con un’unica bevanda fresca torneremo in forma con gusto ed allegria.

Ricordiamoci, inoltre, che quando prepariamo questo gustoso frullato è importante non aggiungere dell’acqua. Sia l’anguria che il cetriolo sono composti per la maggior parte da acqua. Quando li andremo a frullare noteremo subito la presenza di liquido e polpa. Aggiungere altra acqua ci farebbe solo rovinare il frullato che diventerebbe troppo annacquato e quindi meno gustoso.

Serviamo la nostra bevanda appoggiando sul bordo del bicchiere un piccolo pezzo di anguria. O appoggiamone 3 pezzi grazie all’aiuto di uno spiedino. La nostra bevanda sarà subito riconoscibile e ammirata da tutti.

Approfondimento

Questo gustoso frutto ricco di calcio è perfetto per cervello e ossa.