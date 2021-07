Prenderci cura della nostra alimentazione ci fa sentire bene. Otteniamo benefici sia fisici che psicologici ed apprezziamo di più la nostra vita.

Stiamo attenti a ciò che mangiamo e a non assumere troppi zuccheri. Cerchiamo cibi nutrienti e gustosi per restare in linea senza troppe rinunce.

Ma con l’arrivo dell’estate vorremo gustare qualcosa di nuovo che ci permetta di restare in forma con gusto.

Esiste qualcosa che possa unire le due cose?

Grazie a questo articolo scopriremo una bevanda fresca e gustosa che fa al caso nostro.

Per corpo depurato e tante vitamine e calcio bastano solo 3 ingredienti gustosi

Nei mesi estivi abbiamo meno appetito e voglia di cucinare. Sappiamo quanto sia fondamentale mangiare regolarmente ma il caldo ci toglie tutti gli interessi.

Vorremmo qualcosa di gustoso e veloce da fare, che ci permetta di fare il pieno di energie. Ma non sappiamo proprio a cosa pensare.

Pochi di noi sanno che ci basterà fare una centrifuga. Per corpo depurato e tante vitamine e calcio bastano solo 3 ingredienti gustosi. Stiamo parlando dell’ananas, della carota viola e della pera.

Non dovremo far altro che sbucciarli e frullarli insieme. Con un’unica gustosa bevanda estiva otterremo nutrimento e tanti benefici.

Infatti, l’ananas è molto utile per depurare il corpo grazie ad un’azione drenante che va anche a ridurre i gonfiori.

La carota viola è ricca di vitamine ed è un alleato importante per la nostra pelle, soprattutto nel periodo estivo.

Infine, la pera è fonte di calcio ed è ricca di fibre e di potassio.

Ci stupirà ottenere una centrifuga gustosa e colorata in poche semplici mosse. Con questi 3 ingredienti renderemo speciale qualsiasi momento e faremo scoprire ai nostri amici una nuova ricetta.

Consigli utili

Per dare un tocco in più alla nostra centrifuga ci basterà utilizzare delle spezie. Scegliamo curcuma o zenzero per esaltare al meglio il gusto del nostro frullato.

Serviamo la nostra bevanda insieme a qualche cubetto di ghiaccio per dare più freschezza alla nostra giornata.

Utilizziamo bicchieri trasparenti per far risplendere il colore di questa buonissima bevanda. I nostri ospiti ne resteranno incantanti.

Grazie a questa squisita bevanda fatta in casa non rinunceremo più ad una pausa di gusto e benessere.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura