Un beneficio di origine millenaria e utilizzato da sempre dai montanari del bacino mediterraneo, svela le sue proprietà ordinarie e straordinarie. Ecco allora un’antica pianta per un tè potente e leggero contro Alzheimer e debolezza cognitiva.

Il tè di montagna

È una pianta storica del bacino mediterraneo, da cui nasce una bevanda nota col nome di “tè della montagna” oppure come “tè dei pastori”. Il nome scientifico è Sideritis che significa in greco “ferro”, perché nell’antichità era utilizzata per guarire le ferite da arma bianca.

Questa specie di tè mediterraneo che cresce a più di 1000 metri di altitudine comprende più di 150 varietà di piante aromatiche. In Italia è presente la Sideritis Syriaca, soprattutto in Sicilia, ma ce ne sono anche diverse varietà sparse in Grecia, Albania e Bulgaria. La Sideritis Scardica, per esempio, possiamo trovarla sul Monte Olimpo e la Sideritis Syriaca, oltre che nell’Italia Meridionale anche a Creta.

Le proprietà

La caratteristica di questo tè è che possiede la stessa forza antiossidante del più celebre tè verde ma con la caratteristica di non avere teina.

Come rivelano alcuni studi il tè dei pastori possiede proprietà antiossidanti, antibatteriche, anti-invecchiamento, anti-stress e antinfiammatorie. Tutte queste virtù messe insieme fanno sì che questo tè riesca a prevenire le malattie cardiovascolari e degenerative, in particolare l’Alzheimer.

Sono molti gli esperti che sostengono che le proprietà di questa pianta potrebbero rallentare la progressione dell’Alzheimer.

Un’antica pianta per un tè potente e leggero contro Alzheimer e debolezza cerebrale

In un esperimento invece del 2016, dopo aver dato per 50 giorni il tè dei pastori ai topi affetti da Alzheimer, si sono registrati dei buoni risultati. I topi hanno ritrovato la loro capacità di orientarsi, aumentato il numero dei neuroni e ridotti dell’80% i marcatori della malattia nel proprio cervello.

Altri studi dimostrano l’efficacia di questo antichissimo tè mediterraneo. Come mostra questa ricerca le foglie secche di Sideritis, si possono trovare presso le erboristerie. Dunque, un’antica pianta per un tè potente e leggero contro Alzheimer e debolezza cognitiva.

