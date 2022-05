Le temperature via via più miti, ci spingono, come è logico, a cambiare il nostro abbigliamento. Per questo scegliamo capi più leggeri, magari nel colore di moda del momento. E cambiamo anche le scarpe, che non sono più stivali chiusi, ma décolleté o sandali. Quando fa caldo, però, aumenta anche la nostra tendenza a sudare. L’abbondante sudorazione può coinvolgere in particolare zone del nostro corpo come le ascelle e le piante dei piedi. Queste ultime, sudando, possono crearci dei problemi con le calzature primaverili, che indossiamo a piedi scoperti.

A causa della pianta sudata, infatti, le ballerine scappano dai piedi, i sandali ci sfuggono mentre camminiamo e le ciabatte scivolano via. A volte le perdiamo persino per strada! Certo, non vogliamo rinunciare alla freschezza e all’eleganza delle scarpe primaverili. E neanche a quelle estive, che indosseremo a breve. Basta piedi sudati e scarpe che scappano, perché un semplicissimo rimedio della nonna risolverà questo problema. E lo troveremo in casa.

Una polvere davvero utile

Con il caldo, le piante dei nostri piedi, costrette nelle scarpe, iniziano a sudare. E questo è un problema, quando vogliamo indossare scarpe più comode. Che siano aperte, chiuse, con o senza cinturini da allacciare, le scarpe che mettiamo senza calze ci scapperanno dai piedi dopo pochi passi. E questo proprio a causa dell’azione del sudore sulla soletta interna. Possiamo trovare una soluzione a tutto questo grazie a un semplice prodotto a basso costo. Si tratta di una polvere molto conosciuta e che si usa ai fini dell’igiene personale.

Basta piedi sudati e scarpe che scappano grazie a un rimedio della nonna utile quando fa caldo

Possiamo risolvere il problema delle scarpe leggere che scappano dai piedi grazie al borotalco. Questa polvere, tipicamente usata a scopo igienico, in alcuni casi può rivelarsi come un rimedio della nonna davvero intramontabile. Il borotalco ha infatti una grande capacità di assorbimento dell’umidità, per cui può essere d’aiuto a contrastare la sudorazione della pianta del piede. Basta prendere un tipico flacone di borotalco con erogatore a buchi e versare un po’ di prodotto dentro la scarpa. Si dovrà spargere il borotalco con le mani sull’intera soletta. Si passerà ancora un po’ di borotalco sulla propria pianta del piede e si calzeranno le scarpe. Queste, non scivoleranno più. Nel caso volessimo indossare sandali o scarpe aperte, dovremo fare attenzione a eliminare i residui di talco da calzata e piede, affinché non siano evidenti.

