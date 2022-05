A volte possiamo acquistare scarpe che sembrano della nostra misura e invece non lo sono affatto. Questo può succedere di frequente quando effettuiamo acquisti online, dato che possiamo solo guardare immagini, confrontare caratteristiche e misure, ma non provare nell’effettivo la calzatura. Questo è un bel problema, prima per la delusione alla scoperta del prodotto tanto atteso e poi perché, non essendo più bambini, il piede non ci crescerà magicamente di una taglia in più. Una soluzione è certamente il reso del prodotto, ma non tutti hanno sempre voglia di stare dietro alle procedure burocratiche e, soprattutto, adoperarsi per rispedire il pacco. Cosa fare dunque? Non siamo obbligati a regalarle ad altri, ma rendiamo perfette le scarpe troppo grandi grazie a un vecchio trucco davvero semplice ed economico.

Un morbido stratagemma

Le nostre nonne la sapevano davvero lunga in merito al risparmio di accessori, tessuti e quant’altro. Un tempo non si buttava via niente, ma si provvedeva a modificare e trasformare qualsiasi oggetto al servizio delle proprie esigenze. È il caso delle scarpe troppo grandi, a cui la nonna aggiungeva una piccola e morbida applicazione che rendeva le calzature perfette e non faceva male ai piedi.

Rendiamo perfette le scarpe troppo grandi con un trucco della nonna che le trasforma su misura e non fa venire le vesciche

Può capitare che il piede balli o scappi dalla scarpa e che camminando rischiamo di battere in modo alternato il tallone sul bordo, favorendo la formazione di vesciche. In questi casi, possiamo risolvere il problema grazie all’aiuto di un batuffolo di cotone. Dovremo prelevare dunque una nuvoletta di ovatta dal pacchetto del cotone che teniamo in bagno e inserirla nella scarpa, spingendo sulla punta. Quindi, dovremo indossare la calzatura e verificare se la misura possa andare, se sia ora troppo stretta o invece risulti finalmente perfetta.

Se la scarpa pare ancora sfuggevole, possiamo aggiungere un ulteriore pezzetto di cotone, mentre, se troppo stretta, possiamo toglierne un pezzo. La morbidezza del cotone impedirà la formazione di vesciche alle dita dei piedi. Usando questo trucco a costo zero, come altri economici che abbiamo già presentato, potremo indossare senza problemi le scarpe che tanto ci piacciono, senza regalarle, restituirle o gettarle alla rinfusa nell’armadio. Possiamo usare questo stesso espediente anche per le calzature dei bambini, in modo da allungarne il periodo di utilizzo.

