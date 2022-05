Anche se siamo dei veri maniaci del pulito, può capitare di dimenticarsi di qualche punto preciso della casa. Magari perché non ci pensiamo oppure perché siamo di fretta e non abbiamo molto tempo per le pulizie. Eppure, ci sono tante zone che vengono spesso trascurate dalla maggior parte delle persone. Questo perché neanche ci pensiamo che in alcuni punti si possa accumulare sporco e polvere. Basti pensare, ad esempio, alla parte superiore degli armadi, una zona che raramente puliamo. Oppure alle persiane, che il più delle volte ci sembrano impossibili da pulire e ne rimandiamo costantemente la pulizia. Però, purtroppo, ogni tanto ci tocca farlo, soprattutto con l’arrivo dell’estate.

Ma esiste un metodo davvero efficace per pulirle alla perfezione senza affaticarsi troppo. Il fatto è che, quando arriviamo alla pulizia della cucina, in genere siamo molto più attenti. Proprio come con il bagno, questa zona della casa è infatti più soggetta all’accumulo di grasso e sporcizia. Eppure, anche pulendola ogni giorno, ecco che sentiamo sempre del cattivo odore, com’è possibile?

Se la cucina ha sempre un cattivo odore forse non è il bidone che puzza ma questa parte spesso trascurata

Abbiamo controllato praticamente ogni punto più difficile da raggiungere in tutta la stanza e pulito tutto. Ci siamo anche messi a togliere il grasso accumulato intorno al piano cottura con uno stuzzicadenti. Ma l’odore di pulito, che dovrebbe sentirsi ovunque, non c’è, si sente sempre qualche sentore di muffa. Sulle pareti non ci sono chiazze nere, nessun accumulo di acqua sotto il lavello o nel bidone della spazzatura. Allora da dove potrebbe provenire? Ecco svelato il mistero, non abbiamo controllato bene la lavastoviglie.

Questo punto è sempre molto trascurato

In genere controlliamo che non ci siano incrostazioni all’interno, ma non intorno allo sportello. Usiamo il brillantante, l’anticalcare e tutti i prodotti necessari alla pulizia, ma spesso capita di dimenticarsi della guarnizione dello sportello. Qui si possono accumulare residui di cibo e incrostazioni di calcare che, col tempo, puzzano. Proprio come succede col sapone per la guarnizione del cestello della lavatrice e quell’odore potrebbe essere ciò che sentiamo. Quindi, puliamola almeno una volta al mese con un mix di acqua e acido citrico. Dopo ogni utilizzo controlliamo che non ci sia rimasto alcun deposito di detersivo o cibo e, nel caso, rimuoviamoli subito. Così eviteremo che la lavastoviglie puzzi, ma la faremo anche durare più a lungo.

Quindi, se la cucina ha sempre un cattivo odore la colpa potrebbe non essere della spazzatura. Controlliamo sempre la guarnizione della lavastoviglie e anche vicino l’anta del mobiletto accanto. Lì potrebbe nascondersi qualche deposito di sporcizia incrostato che emana cattivo odore. In ogni caso, prevenire è meglio che curare, quindi mettiamo anche un po’ di sale nel bidone. Ci sarà utile per assorbire eventuali liquami che fuoriescono dalla busta della spazzatura.

