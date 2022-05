Quando la primavera si fa strada e le temperature iniziano ad aumentare, possiamo assistere a giornate che sfiorano quasi quelle estive. Questo comporta un cambio del nostro abbigliamento, che man mano si fa sempre più leggero. Per uscire, la giacca quasi la togliamo, per fare spazio a cardigan e golfini. A volte eliminiamo pure questi e restiamo con una maglietta leggera a maniche lunghe o corte. Il problema, però, sono le nostre ascelle, che cominciano a sudare mettendoci in imbarazzo, perché gli aloni sulla maglia iniziano a intravedersi. Quando fa caldo, pensiamo che ci sia poco da fare per questo problema, se non usare deodoranti che bloccano il sudore, Questi però, al contempo, potrebbero creare danno alla traspirazione occludendo i pori. Una soluzione molto semplice, però, esiste. Mai più imbarazzo e aloni bagnati grazie a un facile rimedio della nonna che scopriremo utilissimo anche con qualche variante.

La canottiera

Indossare la canottiera sotto la maglia o il top sembra un qualcosa fuori moda e quasi ridicolo. Eppure la nonna non sbagliava a dare questo consiglio, perché è utile anche quando fa caldo. Per evitare infatti le chiazze sotto le ascelle che ci fanno tanto arrossire davanti agli altri, basta indossare sotto la maglia scelta una canottiera in cotone o in un tessuto leggero non sintetico. Ma non una qualsiasi, perché si può indossare una maglia della salute anche con stile e alla moda.

Mai più imbarazzo e aloni bagnati sotto le ascelle grazie a questo rimedio della nonna utile quando le temperature salgono

Se vogliamo evitare chiazze di sudore sotto il nostro top o la nostra maglia a maniche corte o lunghe, possiamo indossare una canottiera per ogni occasione. Sotto le maglie con maniche lunghe o corte vanno bene sia canottiere dal taglio sportivo che con le bretelline. Queste ultime in particolare non danno fastidio, non sembra neanche di averle addosso e sono perfette da indossare sotto un capo per evitare la formazione di aloni di sudore.

Sotto un top colorato possiamo ad esempio indossare una canottiera in pizzo nero senza bretelle o anche con le bretelle, per un tocco di stile diverso dal solito. Se invece indossiamo una camicia, possiamo lasciarla un po’ sbottonata in modo da far intravedere la canottiera in tinta sottostante, come fanno le modelle. Ricordiamo inoltre di optare sempre per tessuti come il cotone o anche leggeri e traspiranti. Ma mai sintetici, perché questi farebbero sudare maggiormente a causa delle loro fibre non naturali.

Lettura consigliata

Rendiamo perfette le scarpe troppo grandi con un trucco della nonna che le trasforma su misura e non fa venire le vesciche