L’autunno richiama colori molti diversi rispetto a quelli estivi, più scuri, intensi e caldi.

Questa stagione tinge così non solo i paesaggi che ci circondano ma anche noi stessi. Infatti, il nostro nuovo mood autunnale non vede l’ora di esplodere e trova spazio sicuramente negli outfit ma ancor di più nel trucco e nella manicure.

Gli occhi e le unghie chiamano colori più intensi, decisi e avvolgenti. E noi rispondiamo rispolverando la tonalità più amata e gettonata che è il nero puro e fondente.

Tuttavia, quest’anno il “re nero” è destinato a dividersi lo scettro con un altro colore che sta conquistando il cuore di molte. Una tonalità che si sta imponendo in tutta la sua maestosità sia nel mondo del make up che in quello della nail art.

In questo articolo, quindi, andremo alla scoperta di questo colore beauty assolutamente di tendenza e da sfoggiare per fare un figurone con chiunque.

Il nuovissimo protagonista dell’autunno, destinato ad avere successo anche in inverno, è il color verde oliva.

Si tratta di una particolarissima sfumatura di verde, scura al punto giusto ma con un tocco di brillantezza innato. È un colore elegante e dal fascino magnetico, degno sostituto del nero e sicuramente meno cupo. Perfetto, inoltre, per qualsiasi occasione, perché è estremamente versatile.

Infatti, risplende nella notte ma si adatta anche al giorno catturando i raggi di sole e mostrandosi in tutta la sua bellezza e varietà. Inoltre, è frizzante e in grado di svecchiare in un lampo la nostra pelle, che sia del viso o delle mani.

Allora, basta nero per trucco e manicure ora che sta spopolando questo nuovo colore beauty magnetico ed elegante.

Manicure autunnale

Il verde oliva è perfetto per realizzare una bellissima manicure autunnale, partendo da unghie lisce e lucide grazie a questo strumento favoloso.

Potremmo, poi, utilizzare la sua variante classica e quindi lucida ricordandoci, però, di fare due passate per ogni unghia. In alternativa, potremmo anche optare per un verde oliva con un finish matt e quindi opaco.

Inoltre, super trendy è la “half nail” ossia l’unghia a metà, la sua superfice viene colorata con due colori diversi. Potremmo, per esempio, abbinare il verde oliva a un nude, riproducendo qualche piccola forma geometrica.

Infine, completiamo la manicure con questa strepitosa crema per dire addio a mani screpolate e ruvide.

Make up autunnale

Per quanto riguarda il make up, le palpebre sono la tela ideale per il verde oliva, da truccare con matite e ombretti.

Questo esalta soprattutto gli occhi castani, verdi e nocciola, donando luce a chi ha una pelle con un sottotono caldo. Inoltre, valorizza qualsiasi sfumatura di colore dei capelli.

Il verde oliva è perfetto sia con finish matt che con quello shimmer che diventano strepitosi se abbinati con i toni:

del marrone;

del crema;

dell’oro e del bronzo.

Via libera, quindi, a smokey eyes irresistibili, eleganti e magnetici.

