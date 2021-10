Con l’abbassamento delle temperature che stiamo già sperimentando da qualche settimana, potrebbe iniziare anche la nostra lotta contro un fastidiosissimo insetto: le cimici verdi.

Il plurale non è un caso, perché questi esserini arrivano in frotte all’interno delle nostre case, attratti da un clima asciutto e caldo. Infatti, con l’arrivo dell’autunno, le cimici abbandonano le loro residenze estive, orti e giardini, per migrare in quelle invernali e diventare nostre coinquiline.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Se dovessimo scoccare una, e sola, lancia a favore delle cimici, potremmo dire che questi insetti sarebbero del tutto innocui per l’uomo. Tuttavia, sono davvero antipatici, perché si annidano praticamente ovunque, il loro ronzio è chiassoso e se lo schiacciamo emanano una puzza micidiale.

Ma allora cosa possiamo fare?

Innanzitutto, se fossimo ancora in tempo, ecco gli infallibili metodi per prevenire una terribile infestazione da cimici in casa. Se, al contrario, fosse ormai troppo tardi questo articolo potrebbe fare al caso nostro.

Infatti, scopriremo che per eliminare velocemente le cimici nascoste in casa basta questa economica trappola fatta con 2 insospettabili prodotti che abbiamo già in cucina.

L’occorrente

Per realizzare questa trappola che ci potrebbe permettere di sbarazzarci velocemente delle cimici, tutto quello che ci occorre è:

una bottiglia di plastica come quella dell’acqua o di altre bibite;

della carta da cucina oppure dei tovaglioli da tavola oppure i volantini dei supermercati non patinati;

del nastro adesivo di carta;

un imbuto;

lievito in polvere sia per dolci che per salati;

zucchero;

acqua.

Andremo, quindi, a creare una miscela di acqua, lievito e zucchero, due prodotti da cucina molto comuni.

Il composto richiama proprio alcuni odori del cibo umano e sembrerebbe un infallibile attrattivo per le cimici. Questo perché tali insettini entrano nelle nostre case anche per sfamarsi, trovando agevolmente fonti di cibo dai nostri resti.

Per eliminare velocemente le cimici nascoste in casa basta questa economica trappola fatta con 2 insospettabili prodotti

Vediamo, allora, il procedimento per realizzare la nostra trappola.

Per prima cosa, con delle forbici, tagliamo il collo della bottiglia poco sopra l’inizio dell’etichetta e lo reinseriamo capovolto.

In questo modo la bottiglia sarà più sicura per noi perché non sarà totalmente aperta. Infatti, ci sarà solo un piccolo buco da dove potranno entrare le cimici.

Adesso dobbiamo rivestire l’intera bottiglia con la carta da cucina oppure con dei tovaglioli da tavola o con i volantini dei supermercati non patinati. Questo semplicemente perché le cimici scalano più facilmente le superfici ruvide mentre incontrano qualche difficoltà con quelle lisce.

Fissiamo tutto con del nastro adesivo di carta, sempre ruvido al tatto e la nostra trappola è pronta per i passaggi finali.

Misceliamo per bene dell’acqua tiepida con 2 cucchiaini oppure una bustina e mezza di lievito e due cucchiai di zucchero. Possiamo usare qualsiasi lievito abbiamo in casa e qualsiasi tipologia di zucchero.

Infine, con l’aiuto di un imbuto, versiamo il composto all’interno della trappola ed ecco che possiamo posizionarla ovunque ci sembra che si nascondano più cimici.

Approfondimento

In pochi puliscono questa parte della cucina dove si annidano sporcizia e grasso e possiamo farlo così.