Abbiamo visto come passare un magnifico fine settimana low cost nelle 3 città italiane ritenute più romantiche d’Italia. Stiamo riscoprendo il piacere di muoverci, anche solo per qualche giorno, nella nostra bellissima città. Oggi, invece, vedremo queste 2 splendide città italiane tra le più economiche e ospitali perfette per una visita autunnale. Fuori dalle solite rotte, ma citate dai visitatori come mete perfette pe divertirsi, senza spendere cifre importanti.

Caserta non è solo la Reggia

Logicamente quando parliamo di Caserta, ci viene subito da pensare alla splendida Reggia, tra le più belle in assoluto del Mondo. Una visita completa di questo gioiello dell’arte e dell’architettura sarà un’esperienza davvero incredibile. Non solo gli interni, ancora riccamente arredati e affrescati, ma anche gli splendidi esterni con i giardini in stile britannico. Troveremo qualsiasi indicazione collegandoci a: Reggia di Caserta | Sito ufficiale (cultura.gov.it).

Se stiamo pensando a un giro a Napoli, non dimentichiamo che questa meta, ideale per una gita in famiglia, dista poco più di 40 minuti di strada. Ricordiamoci però che Caserta non è famosa solo per la Reggia, ma anche per la sua indimenticabile e inconfondibile mozzarella di bufala. Assaggiarla qui, scegliendo quella DOP, sarà un’esperienza davvero unica.

Queste 2 splendide città italiane tra le più economiche e ospitali perfette per una visita autunnale

“Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno…”, come dimenticare l’inizio dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Molti di noi l’avranno anche imparato a memoria. Qualcun altro l’avrà anche odiato. Eppure, ci introduce alla seconda meta di oggi: la città lariana in riva al lago, Como. Probabilmente resa famosa negli ultimi anni dalla presenza di alcuni vip che hanno acquistato meravigliose ville sulle sue sponde. Oltretutto, molti chef stellati hanno deciso di aprire delle attività in zona, o stabilirvisi di persona, dando lustro alla zona. Questo anche perché Como è una cittadina davvero piacevole per buona parte dell’anno.

Assolutamente non lontana da Milano e facilmente raggiungibile in poco più di mezz’ora anche dalla stazione di Milano centrale. Come moltissime delle nostre località incastonate tra lago e montagne, Como riesce a regalare panorami mozzafiato e tramonti e albe davvero suggestivi. Tra palazzi e basiliche, chiese e la funicolare, Como riuscirà a stupirci in ogni suo angolo. Non dimentichiamo che anche la cucina è da gustare, stando però attenti a scegliere bene le location perché molti ristoranti sono pluristellati.

