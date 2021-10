La manicure fai da te è un appuntamento fisso per tante donne. Un momento tutto per noi e un rituale di relax in cui coccoliamo le nostre unghie, le puliamo e le limiamo come più ci piace. Solitamente, poi, una bella passata di smalto completa la procedura, soprattutto per chi non si riesce a vedere con le unghie al naturale.

Tuttavia, spesso non siamo soddisfatte del nostro risultato e ci lamentiamo fino a quando non ci rimettiamo all’opera. Ecco che con l’articolo di oggi potremmo sbarazzarci di ogni lamentela essendo perfettamente soddisfatte della resa quasi professionale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, cercheremo di dare una svolta al mondo della manicure fai da te con un segreto per una resa impeccabile e una lucentezza naturale.

Svelato il segreto per avere una manicure fai da te perfetta e unghie lucide anche senza smalto

Per ottenere questi risultati impeccabili, soddisfacenti e da sfoggiare con orgoglio, il segreto sta tutto nell’utilizzare un unico strumento.

Questo si chiama buffer a 4 facce ed è una lima particolarissima che si differenzia dalle altre limette per la sua forma e utilizzo.

Infatti, ha una forma squadrata, con quattro lati da utilizzare, e ha l’aspetto di un piccolo mattoncino.

Ognuno di questi quattro lati, segnalato con un colore diverso, ha una funzione ben specifica:

limare le unghie e accorciarle;

levigare le unghie e privarle di ogni imperfezione;

lucidarle;

dare brillantezza.

Questo è un prodotto, ormai, molto diffuso e facilmente reperibile. Infatti, lo possiamo trovare sia in profumeria ma anche al supermercato nel reparto cosmetici.

E poi, è un prodotto che semplifica la nostra manicure, ci garantisce un ottimo risultato finale e lucida le nostre unghie tanto che potremmo evitare lo smalto.

Come usarlo al meglio

Il buffer a 4 facce è, allora, davvero l’alleato numero uno per la nostra manicure fai da te. Vediamo, infine, come utilizzarlo per essere sicure di avere sempre una resa eccezionale.

Ecco 5 suggerimenti che potrebbero tornare utili:

dovremmo utilizzare la faccia per levigare non più di una volta a settimana per evitare di consumare eccessivamente l’unghia; dovremmo passare la faccia del buffer per limare anche sui lati delle unghie; per lucidare dovremmo fare, con la faccia adatta, dei movimenti a X e quindi incrociati; per dare estrema brillantezza, con la giusta faccia del buffer, dovremmo fare invece dei movimenti circolari; dovremmo utilizzarlo per un massimo 20/25 manicure fai da te.

Ecco, quindi, svelato il segreto per avere una manicure fai da te perfetta e unghie lucide anche senza smalto: basta un buffer a 4 facce.

Approfondimento

Forse pochi lo sanno ma per combattere le rughe del viso dobbiamo scegliere questa meravigliosa crema