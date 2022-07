I fiori sono tra i doni più belli di Madre Natura e che non possiamo fare a meno di ammirare. A volte li vediamo rigogliosi nei prati, altre sui davanzali o nelle aiuole dei vicini. L’attrazione è così forte che anche noi decidiamo di coltivarne qualcuno, proprio nel nostro giardino.

Purtroppo, le piante che durano tutto l’anno sono poche. Gli esemplari più variopinti e che preferiamo sono quelli che di solito ci lasciano dopo qualche mese, appassendo. Per allungargli la vita, molti li recidono e li portano con sé dentro casa.

Anche in questo caso, però, è necessario sapere come conservare in vaso il bouquet. Senza le giuste precauzioni, infatti, in poco tempo dovremo dire addio alle nostre bellissime piantine. Ma per fortuna, con una semplicissima astuzia da vivaisti, riusciremo a mantenerle in salute per molto tempo.

Cosa fare innanzitutto

Possiamo decidere di recidere qualche fiore in giardino o di acquistarli direttamente in negozio. Se optiamo per il fai da te, accertiamoci di usare cesoie pulite e disinfettate. Pratichiamo un taglio in diagonale di circa 1 cm alla base dello stelo. In questo modo permetteremo a una buona porzione di gambo di entrare a contatto con l’acqua.

Proprio il liquido in cui lasciamo in ammollo la pianta dovrebbe durare non più di un giorno. Cambiamolo quotidianamente, preferendo la mattina o la sera. Così eviteremo che eventuali batteri possano prosperare in tutta libertà.

Prima di sistemare il mazzo nel vaso, puliamo bene il contenitore. Solo dopo aver eliminato tutte le foglie e i petali secchi potremo esporlo in una stanza fresca ma senza corrente.

Basta metterne un cucchiaio nell’acqua per far durare a lungo i fiori recisi e mantenerli bellissimi

Una volta che avremo preso tutte le precauzioni necessarie, potremo attuare il nostro metodo. Se vogliamo che i nostri fiori restino belli e rigogliosi il più a lungo possibile, dovremo procurarci un semplice prodotto. Lo si trova facilmente su internet o in erboristeria e preserverà la pianta dal decadimento.

Di cosa parliamo? Della glicerina vegetale, un derivato di oli naturali come quello di palma o di cocco. La si adopera anche per produrre il sapone che usiamo tutti i giorni per lavarci le mani. Per utilizzarla basta metterne un cucchiaio nell’acqua calda (all’incirca un bicchiere di carta) e mescolare bene il tutto.

Versiamo la soluzione nel vaso con le piante e diamole il tempo di agire. Nel caso le foglie restino secche, effettuiamo nuovamente il taglio dello stelo per agevolare l’assorbimento dell’acqua. Teniamo a mente che i fiori perderanno comunque il loro colore naturale, ma dovrebbero mantenere l’aspetto originale. Il procedimento sembra funzionare bene con specie come rose, camelie, ginestre e peonie.

