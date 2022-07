Il livello di zuccheri nel sangue è un valore da tenere sotto controllo, anche se non si soffre di diabete. Chi è affetto da questa patologia deve assumere farmaci o insulina per gestire picchi o eccessivi abbassamenti glicemici.

Coloro che desiderano stare in salute e mantenere il proprio benessere dovrebbero seguire alcuni accorgimenti per far sì che gli equilibri del corpo vengano rispettati. La glicemia può subire variazioni legate a tanti fattori diversi sui quali, in alcuni casi, si potrebbe intervenire senza l’ausilio dei medicinali.

Come potremmo abbassare la glicemia velocemente ma senza farmaci e cosa mangiare o bere quando è alta

Il diabete è una malattia che colpisce sempre più persone e la percentuale è destinata a crescere secondo l’OMS. Questo soprattutto a causa della sedentarietà e della cattiva alimentazione. Per chi scopre di essere diabetico è necessario un consulto medico e saranno gli esperti a dare indicazioni sull’alimentazione e sulle terapie.

Per tutti coloro che non hanno problemi nella produzione dell’insulina e metabolizzano correttamente i carboidrati, potrebbero essere utili delle indicazioni per mantenere bassa la glicemia.

Un trucco ipoglicemizzante da mettere in atto ad ogni pasto è quello di consumare, prima di ogni altra cosa, un’insalata contenente cipolla cruda. Per renderla più digeribile si potrà tagliare finemente, ricoprirla con del sale e successivamente immergerla in acqua fredda per 5 minuti. Dopo averla asciugata bene si potrà mangiare.

Se amiamo consumare ceci ed altri alimenti che contengono amido sarebbe preferibile mangiarli interi. Frullandoli provocheremmo un innalzamento dell’apporto glicemico, che potrebbe danneggiare l’equilibrio nutrizionale quotidiano. Per rendere le patate meno incisive dal punto di vista glicemico dovremmo lessarle con la buccia e tenerle in frigorifero per almeno 8 ore prima di mangiarle.

Anche la scelta della pasta potrebbe incidere sui picchi glicemici. Sarebbe preferibile scegliere pasta lunga e mangiarla al dente. Un bel piatto di spaghetti al dente conditi con ingredienti mediterranei sarebbe un primo ideale.

I formati corti e una cottura prolungata potrebbero apportare un indice glicemico più alto.

Scegliere gli alimenti giusti potrebbe essere la carta vincente

Un piccolo consiglio anche per gli amanti del riso. Sarebbe opportuno preferire quello integrale o basmati rispetto al classico riso bianco. Ecco come potremmo abbassare la glicemia facendo delle scelte oculate. Ma non finisce qui.

Anche l’idratazione può incidere sull’aumento della glicemia. Bere poco e non in maniera costante potrebbe far aumentare gli zuccheri nel sangue. Naturalmente non dovrebbero essere consumate bevande gassate, succhi e tutti i prodotti ad alto indice glicemico.

Via libera ad alimenti come lattuga, finocchi, radicchio, zucchine e tutti gli ortaggi scarsamente calorici. Anche mangiare alimenti ricchi di omega 3 aiuterebbe a contrastare gli squilibri glicemici.

Tra le piante e le spezie, che sembrerebbero contribuire a mantenere basso il livello di zuccheri, c’è la cannella. Il pasto si potrebbe quindi chiudere con un buon caffè aromatizzato.

