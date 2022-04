A primavera inoltrata iniziano a spuntare in giardino tanti cuscini di fiori di colori diversi e sgargianti. Sono le magnifiche ortensie, tra le piante più belle e scenografiche che popolano l’esterno delle case.

Questi vegetali sono così gettonati non solo per la loro bellezza senza pari, ma anche per la facilità di coltivazione. Le cure che richiedono sono davvero minime, ma non bisogna scordarsi di irrigarle regolarmente per vederle prosperare.

Il vero vantaggio delle ortensie, però, va al di là delle semplici attenzioni. Come molti sapranno, con qualche semplice astuzia da vivaisti possiamo cambiare il loro colore. È un procedimento più semplice di quel che si creda e riguarda principalmente la concimazione. Ecco come fare per avere ortensie blu, viola e rosa in bella vista in modo facile.

Regole generali per il nutrimento

Il miglior nutrimento per le ortensie sarebbe quello utilizzato per qualsiasi altra pianta della categoria. Per la precisione, dovremmo scegliere un concime per acidofile. Comunque, anche a casa potremmo preparare un valido fertilizzante del tutto naturale.

In alcuni articoli avevamo parlato dell’efficacia dei fondi di caffè mischiati all’acqua. Come altra opzione potremmo trovare una comoda risorsa nella farina di soia, nei lupini macinati o nell’erba medica. In ogni caso, le nostre ortensie non potranno svilupparsi al meglio senza un terreno adatto.

Evitiamo i suoli poveri e sabbiosi, preferiamo piuttosto quelli ricchi di sostanza organica e grassi. Per rendere il composto ancora più efficace potremmo aggiungervi del letame, qualche scorza di agrumi tritata o uno strato di foglie.

Per avere ortensie blu, viola e rosa su balconi e terrazzi bastano questi concimi comuni che cambiano il colore dei fiori

Se vogliamo, però, che le nostre piantine cambino colore, dovremmo agire in un altro modo. Ovvero, influire sul livello di pH del terreno. Detto in parole povere, dovremo somministrare dei nutrienti specifici in base alla tonalità che vogliamo assumano i nostri fiori.

Nel caso desiderassimo ortensie blu o viola dovremo sfruttare il solfato di alluminio. Distribuiamolo ogni mese a partire dalla primavera fino ai primi giorni d’autunno. Per utilizzarlo diluiamone un cucchiaio in 3,5 litri d’acqua distillata, preferibile a quella del rubinetto. Continuiamo ugualmente a nutrire le piantine con un concime ricco di potassio, ferro e magnesio, ma povero di fosforo.

Al contrario, per ottenere ortensie rosa dovremo proprio abbondare con quest’ultimo elemento. Distribuiamo periodicamente un concime ricco di fosforo o 25-10-10 NPK e prepariamoci a vedere i petali cambiare. Ricordiamoci di mantenere il pH sempre attorno al 6.0.

Approfondimento

Con questa pratica guida le nostre ortensie non appassiranno mai più