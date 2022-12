Scopriamo come rimetterci in forma anche dopo i 60 anni e quanto tempo ci vuole per farlo

Come rimetterci in forma anche dopo i 60 anni-proiezionidiborsa.it

Anche dopo i 60 anni si può provare a rimettersi in forma, ma non lo si deve fare a caso. Si devono seguire, invece, dei consigli preziosi ed ecco come fare e in quanto tempo.

Chi lo ha detto che l’attività fisica sia solo per i giovani? Che essere in perfetta forma sia un problema solo di chi è sotto gli “enta”? Non è così, perché tutti possiamo sperare di poter avere un fisico in perfetta forma. Anzi, non dovremmo solo sperarlo, ma pretenderlo come un nostro diritto.

Anche perché la longevità dipende non solo da quello che si mangia a tavola, ma anche da una adeguata attività fisica. Certo, sempre tenendo conto della propria età, perché i carichi di un trentenne non possono essere gli stessi di un sessantenne.

Ecco cosa dovremmo fare per rimetterci in forma anche quando siamo in pensione

Del resto, basta guardarsi in giro per vedere dei pensionati che hanno dei fisici invidiabili. Senza un filo di grasso, tonici, con i muscoli al giusto posto. Meglio, per dire, di tanti trentenni e quarantenni che, invece, si lasciano andare con improbabili girovita. Certo, chi dovesse arrivare ai 60 con qualche chilo di troppo, dovrà faticare molto di più di un trentenne.

Il metabolismo, purtroppo, non ci aiuta da questo punto di vista, con una massa muscolare che, inevitabilmente, finisce per diminuire come volume. Favorendo anche l’accumulo di adipe nei classici punti. Anche la tonicità dei muscoli inevitabilmente andrà in calo. Allora, che fare? Arrendersi al declino legato all’età? Scopriamo come rimetterci in forma anche dopo i 60 anni.

Sono queste le attività migliori per riuscire ad avere un fisico accettabile anche a 60 anni

Non ci sono dubbi che le attività da scegliere siano anche quelle che di solito si usano per perdere peso. Facendo, però, attenzione. Ad esempio, la corsa va bene per perdere peso, ma attenzione alle patologie che abbiamo. In fondo, per incominciare, non servono grandi cose.

Basta, per dire, iniziare a passeggiare. Per almeno trenta minuti e senza andare in affanno. In pratica, dovremmo essere in grado di parlare con il vicino senza avere il fiatone. Ovviamente, non come se andassimo a passeggio per fare shopping. Dobbiamo farlo per almeno 3 o 4 giorni a settimana, come inizio, e poi aumentare gradualmente. In pratica, l’obiettivo è quello di fare camminate da almeno 1 ora. In pianura, senza esagerare con i saliscendi.

Scopriamo come rimetterci in forma anche dopo i 60 anni grazie a queste attività alla portata di tutti

Del resto, è importante fare attività anche per prevenire problemi al cuore che non dipendono solo dal peso. Anche a 60 anni, lo stretching è importante, ma attenzione ai nostri muscoli che non sono da trentenni. Facciamolo con prudenza e solo con muscoli caldi. Meglio ancora se con l’aiuto di un professionista.

Una volta costruita la base, potremmo dedicarci ad altri sport. Ad esempio, la bicicletta e il nuoto. Anche in questo caso, la gradualità è fondamentale. Anche una piccola corsetta, per i più allenati, potrebbe aiutare a rimettersi in forma. Solo ed esclusivamente, però, dopo aver fatto la visita sportiva agonistica da un medico dello sport. In ogni caso, è da sconsigliare, in generale, il fai da te dopo una certa età. Affidiamoci a professionisti e tecnici preparati.