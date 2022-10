Cosa usare al posto del sapone oltre a bicarbonato e all’olio di oliva

La parola d’ordine, da qualche mese, per gli italiani è una sola. Che potremmo ripetere più volte. Risparmio, risparmio, risparmio. Un imperativo al quale siamo costretti da una situazione davvero insostenibile per molte famiglie. Dovunque ci giriamo, infatti, c’è un rincaro dei prezzi. Andiamo al supermercato e non riusciamo più a fare la solita spesa. Al massimo, riusciamo a comprare la metà degli alimenti rispetto a prima. Per non parlare delle utenze domestiche che, quando ce le ritroviamo nella casella di posta, ci fanno venire un attacco di cuore.

Ci sono tanti modi per risparmiare in casa

Le apriamo, già consapevoli che le bollette sono aumentate, obbligandoci a trovare dei modi per far quadrare i conti. In tanti, ad esempio, al posto dei normali detersivi, trovano delle soluzioni fai da te per le pulizie domestiche. Così come in cucina, dove faremmo male a gettare via alimenti come i fondi del caffè, che si possono utilizzare in tanti modi. Insomma, risparmiare, come si diceva sopra, in qualsiasi modo per rispettare il budget mensile è l’imperativo.

Per la pulizia delle mani ci sono alternative alla saponetta

Ad esempio, se dovessimo finire la saponetta di casa, che usiamo per lavare mani e viso, potremmo trovare delle alternative. Senza andare subito a comprare un’altra saponetta. Del resto, con il problema del Covid, l’uso del sapone è diventato ancora più frequente nelle famiglie.

Ecco cosa usare al posto del sapone, a parte il bicarbonato che, come sappiamo, è un ingrediente versatile che si presta a qualsiasi cosa. Mescolandolo con l’acqua, infatti, potremo creare una sorta di pasta, perfetta per l’igiene delle nostre mani. Meglio ancora se le passiamo con le bucce del limone spremute, per profumarle.

Ecco cosa usare al posto del sapone, ad esempio le patate

Non solo il nostro bicarbonato multiuso, quindi. Anche l’olio di oliva, se miscelato con del sale fino e dello zucchero, si rivela particolarmente efficace, ad esempio, per macchie di tempere, pennarelli, vernice.

Ed anche le patate, come insegnano le nonne, sono utili in bagno. Se le strofiniamo sulle nostre mani, grazie all’amido, diventano particolarmente efficaci per sconfiggere le macchie. Se poi avessimo in casa farina di avena o di ceci, ne basterebbe un piccolo cucchiaino, con acqua, per strofinare le nostre mani umide. Un metodo low cost che ci permetterà di risparmiare euro.