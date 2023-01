Il trucco di Mercoledì Addams spiegato passo a passo con le gradazioni esatte di ombretto e rossetto

Mercoledì Addams con il mitico balletto ha conquistato il web e non solo. Il make up dell’interprete, Jenna Ortega, è diventato la tendenza del momento e di seguito vedremo come realizzarlo

La serie TV Netflix è diventata popolare fra teenager e non solo. Il ballo della studentessa della Nevermore Academy è ormai leggenda e in moltissimi si stanno cimentando nei passi di Mercoledì. Non solo la danza della Addams ma anche il trucco è un cult su TikTok con più 41 milioni di visualizzazioni.

Questo make up, infatti, non è esagerato come ci si aspetterebbe in un film horror: possiamo realizzarlo per una cena fuori o per look diverso. Potremo scommettere che anche l’abito della Ortega diventerà il costume più indossato per il prossimo Carnevale, per non parlare del taglio di capelli già richiestissimo. Nel frattempo, scopriamo come si realizza il make up gotico.

Il trucco di Mercoledì Addams spiegato passo a passo: iniziamo dalla base

Il primo passo, dopo aver applicato una crema idratante come di consueto, sarà stendere un fondotinta molto chiaro colore naturale. Jenna Ortega ha poi zigomi molto scolpiti e quindi per evidenziarli tracceremo una linea sotto allo zigomo che arriva sino all’attaccatura dei capelli.

Sceglieremo un blush color talpa che sfumeremo a lungo con il pennello. Nella parte più sporgente dello zigomo, poi, utilizzeremo un illuminante o una cipria color porcellana. Possiamo scegliere fra il primo e il secondo nella gamma dei colori del marchio che preferiamo.

Ricordiamo che Mercoledì appare sempre pallida, in perfetto stile Addams. Chi ha le lentiggini, poi, è naturalmente favorito perché la nostra eroina gotica ne ha parecchie.

Come si fa il trucco occhi di Mercoledì

Per prima cosa dovremo munirci di due ombretti, una matita occhi nera e un mascara volumizzante rigorosamente black. Come primo step applicare la matita nera con una linea leggera nella rima interna inferiore e in quella esterna superiore. Nessuna codina alla cat eye però, fermiamo la linea al termine della palpebra.

Il make up di Mercoledì, inoltre, è studiato appositamente per ricreare delle notevoli occhiaie. È arrivato il momento per tutti coloro che hanno occhiaie scure, potremmo dire! Vediamo come creare questo effetto grazie a un ombretto dalla calda tonalità marrone.

Preferiremmo una tonalità cacao o caffè ma rigorosamente mat, cioè opaco. Con il pennellino lo applicheremo sulla palpebra superiore sfumando molto e sotto la linea cigliare sotto l’occhio.

Sfumiamo e passiamo al secondo ombretto: una gradazione grigio fumo di Londra. Questo ombretto andrà applicato solo nella parte sotto dell’occhio, sotto alle ciglia. Infine, completiamo lo smoking eyes gotico con un mascara nero sulle ciglia sopra e sotto.

Make up labbra di Mercoledì

Le labbra di Mercoledì non sono definite con una matita contorno labbra e come ci ricorda TikTok il rossetto va tamponato non steso. Lo applicheremo picchiettando il rossetto. Lo renderemo omogeneo picchiettandolo con le dita.

Per i colori dobbiamo differenziare fra quello utilizzato nella celebre scena del balletto che è un malva talpa. Nelle altre scene della serie la studentessa indossa un rosa marrone.

Il trucco di Mercoledì Addams sarà davvero semplice da riprodurre grazie a questi consigli.