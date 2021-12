In qualsiasi mese dell’anno, che sia estate o inverno, vorremmo sempre che nostri capelli fossero sempre perfetti e in salute. Infatti, fattori come caldo o freddo potrebbero danneggiare la nostra chioma, per questo proteggerli è fondamentale.

Se vogliamo mantenere i capelli sempre lucenti, setosi, bisognerebbe anche nutrirli e idratarli con costanza. In questo senso anche l’alimentazione potrebbe contribuire a mantenerli in ottimo stato. Per questo dovremo mangiare frutta e verdura di stagione e consumare meno cibi grassi e ricchi di zuccheri. In più, dovremo curarli e adottare più attenzioni anche quando li laviamo o asciughiamo.

Prima di tutto, utilizziamo uno shampoo adeguato alla nostra cute e tipo di capello, ma mai troppo aggressivo. Scegliamo anche un balsamo, per districare i nodi, da lasciare in posa per qualche minuto. Proteggiamo la chioma dal calore del phon con prodotti specifici di qualità. Una o più volte alla settimana, poi, potremmo utilizzare degli ingredienti casalinghi per nutrire a dovere i nostri capelli e proteggerli dal gelo.

Per avere capelli morbidi come seta anche d’inverno ecco 3 maschere nutrienti che proteggono dal freddo

Coccolare i nostri capelli è un passaggio necessario per ottenere buoni risultati, delle attenzioni che servono a nutrire a fondo. In casa è possibile realizzare alcune miscele che aiutano a idratare, nutrire ed evitare che i mesi invernali siano una tragedia.

Per avere capelli morbidi come seta anche d’inverno ecco 3 maschere nutrienti che proteggono dal freddo. La prima prevede l’uso di 3 semplici componenti: mezzo vasetto di yogurt, 3 cucchiaini di miele e poche gocce di spremuta di limone.

Mescoliamo in una ciotolina gli ingredienti e facciamo riposare il composto in frigo per qualche minuto. Poi spargiamo dopo lo shampoo sulla chioma umida, evitando la cute e lasciamo agire per 15 minuti, poi sciacquiamo. Noteremo subito il capello lucente, senza effetto crespo, grazie ai nutrimenti contenuti in tutti i preziosi componenti.

Ingredienti dalla dispensa

Un’altra maschera casalinga che potrebbe rendere i nostri capelli resistente alle basse temperature è quella a base di banane, olio e miele. Utilizziamo la polpa di 2 banane mature, estremamente nutrienti, aggiungiamo un cucchiaio di olio d’oliva e uno di miele.

Creiamo una purea omogenea e liscia, senza grumi, poi distribuiamo sull’intera chioma. Completiamo indossando una cuffietta della doccia e lasciamo in posa per 30 minuti. Dovremmo, poi, lavarli per eliminare ogni traccia.

La terza maschera invece è a base di carota, ricca di vitamine e beta carotene, utile a idratare i nostri capelli e renderli setosi. Basterà frullare 2 carote grandi con un cucchiaio di miele, un cucchiaino di olio e qualche goccia di succo di limone, fino ad ottenere una crema. Poi passiamola sui capelli umidi e lasciamo riposare per 20 minuti, po’ laviamo con il nostro shampoo.

