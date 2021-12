In questo periodo dell’anno tenere la nostra casa al caldo è una priorità. Il termosifone diventa quasi fondamentale in molte case, per mantenere le stanze più confortevoli, usandoli nel modo giusto. Cade anche l’occhio, però, sui possibili malfunzionamenti o anche sui difetti estetici che potrebbero infastidire non poco.

Macchie, aloni, ingiallimenti deturpano gli impianti più vecchi ma anche quelli più nuovi. Questo perché il fumo, raggi del sole diretti, vapori della cucina, polvere, sporco sono le principali cause. Di certo coprirli con mobili o altro non sarebbe funzionale e neanche sicuro, ma potremmo intervenire con alcuni trucchetti fai da te efficaci.

Bastano pochi ingredienti naturali per non avere più termosifoni macchiati e ingialliti

Prima di tutto è importante spolverarli frequentemente, anche per evitare che diventino un ricettacolo di batteri. Infatti, la polvere potrebbe annidarsi nei punti più antipatici da pulire, per questo potrebbero esse utili degli stracci o spugne.

La pulizia generale è importante per prevenire la comparsa di ingiallimenti e aloni. Potremo farlo in poco tempo utilizzando un semplice phon, una scopa a vapore o un’aspirapolvere piccola.

A seconda del tipo di macchia o livello di ingiallimento, bastano pochi ingredienti naturali per non avere più termosifoni macchiati e ingialliti.

Per rivederli bianchi e splendenti, potremmo utilizzare l’acido citrico, un forte sgrassante naturale. Quando i termosifoni non sono in uso creiamo una miscela con un litro d’acqua e 150 ml di acido citrico e versiamola in un contenitore spray.

Dopo avere agitato, spruzziamo sulla macchia da eliminare e poi passiamo un panno in microfibra. Facendolo per più volte di seguito, gli aloni e le parti ingiallite torneranno bianche.

Se lo sporco è particolarmente ostinato e le superfici non sono lucide e delicate, potremmo utilizzare il bicarbonato. Realizziamo una pasta aggiungendo acqua e con una spugna passiamola sul punto ingiallito, poi sciacquiamo. Quando è possibile, ripetiamo l’azione anche con uno spazzolino per sbiancare maggiormente.

Un ingrediente più delicato per eliminare le macchie è anche il sapone di Marsiglia. Basterà sciogliere poche scaglie di sapone a bagnomaria per poi utilizzarlo direttamente sugli aloni, strofinando con l’aiuto di una spugnetta non abrasiva.

Aceto

Per un’azione anche igienizzante, insieme al sapone di Marsiglia potremmo aggiungere qualche goccia di aceto di mele per contrastare le macchie. L’aceto potrebbe essere l’ingrediente alleato anche insieme al bicarbonato, diluito con l’acqua è un rimedio per sbiancare e pulire a fondo.

In alcuni casi, poi, potremmo usarlo semplicemente diluito nell’acqua, per lavare le superfici del termosifone. Le spazzole ed eventuali prodotti abrasivi potrebbero rovinarli peggiorare il loro stato, quindi, controlliamo sempre prima il tipo del materiale del termosifone.