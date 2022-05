Il matrimonio è sempre una bella festa a cui partecipare. Dopo un primo momento di gioia al ricevimento della partecipazione mille pensieri si affollano nella testa su come vestirsi e scegliere i dettagli. Ebbene oggi vogliamo condividere con i nostri Lettori le regole fondamentali per essere certi di non sbagliare, anzi di fare un figurone.

Infatti, basta conoscere questi segreti degli esperti ed evitare alcune piccole sbavature e cadute di stile.

Certo la stagione è determinante per scegliere il tessuto dell’abito ed eventualmente il suo taglio e la scollatura. Ma ci sono delle regole generali che valgono per qualsiasi periodo dell’anno. Prima di tutto il colore dell’abito. Ebbene pochi sanno che la partecipazione ci fornisce indizi molto importanti su come comportarci. Solitamente infatti il colore scelto per l’immagine sarà quello dominante. Dunque i fiori, le apparecchiature dei tavoli e le decorazioni si avvicineranno a quella tonalità.

Se non vogliamo dunque essere “confusi con un pezzo di arredamento” evitiamo di scegliere un abito la cui tonalità è simile a quella delle partecipazioni. Lasciamo anche da parte il bianco, che rimane comunque prerogativa eventualmente della sposa. Il nero invece ha un’unica eccezione. Ovvero se il matrimonio si svolge al calar della sera potrebbe essere concesso. Evitiamo anche di eccedere con vestiti troppo succinti o appariscenti, in quanto è la sposa che deve rimanere al centro dell’attenzione. Le scarpe che vanno bene per qualsiasi occasione sono delle décolleté classiche. Tuttavia sta spopolando la moda dei sandali gioiello e con i lacci da annodare al polpaccio.

Basta conoscere questi segreti degli esperti ed evitare questi errori per essere l’invitata perfetta ad un matrimonio

Il segreto è puntare invece sugli accessori che possono davvero fare la differenza. Dunque via libera alla creatività per impreziosire i capelli con mollette, pettinini o cerchietti particolari nei dettagli. A seconda del proprio gusto si può optare per motivi floreali o brillantini luminosi. Il trucco è abbinare il colore della pettinatura alla scelta degli orecchini per dare un risalto armonioso ai lineamenti del viso.

Divieto assoluto invece per le borse extralarge. Cerchiamo di optare per una di piccole dimensioni che possa contenere il minimo indispensabile di cui potremmo avere necessità durante la cerimonia.

Ebbene, tenendo a mente queste poche regole potremmo dire addio alla preoccupazione di sfigurare o di non essere all’altezza in qualsiasi occasione.

Lettura consigliata

È questa la tendenza che sta spopolando per avere unghie all’ultimo grido assolutamente da copiare