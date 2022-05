Altro che piastra e cheratina per avere capelli liscissimi e luminosi come dal parrucchiere ecco il metodo infallibile che non tutti conoscono

Non è necessario rinunciare ad avere capelli lisci come spaghetti anche quando arrivano i primi caldi e si suda, si va al mare o in piscina. Non c’è neanche bisogno necessariamente di spendere un capitale per ricorrere ai trattamenti liscianti professionali. Questi infatti non sono alla portata di tutte le tasche. Tanto meno è indispensabile sottoporsi alla tortura della piastra o della spazzola lisciante, due metodi che stressano i capelli ed alla lunga tendono a rovinarli irrimediabilmente.

Ebbene altro che piastra e cheratina per avere capelli come spaghetti dobbiamo correre in cucina a prendere questi quattro ingredienti. Dunque avremmo bisogno di:

1 bicchiere di olio di cocco;

4 cucchiai di succo di limone fresco appena spremuto;

2 cucchiai di olio d’oliva;

3 cucchiai di fecola di mais.

Questo impacco va effettuato prima del normale lavaggio della testa.

Mettiamoci all’opera. Prendiamo una ciotola abbastanza capiente da contenere tutti gli ingredienti. Quindi versiamoci l’olio di cocco. Teniamo presente che questo prodotto ha una consistenza solida quando la temperatura è inferiore ai 24°. Dunque per renderlo liquido e permetterci di utilizzarlo quando l’ambiente non è abbastanza caldo, bisognerà lavorarlo qualche minuto con le mani. Aggiungiamo uno per volta gli ingredienti elencati. Lavoriamo fino a che tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati fra loro.

Quindi con un pennello stendiamo il prodotto ottenuto dalla radice alle punte. Avvolgiamo il capo nella pellicola trasparente o in una cuffia di plastica. Lasciamo il tutto in posa per almeno un’ora. È questo infatti il tempo necessario agli ingredienti che abbiamo utilizzato per dare il loro contributo. Essi infatti agiranno chiudendo le cuticole e nutriranno in profondità il cuoio capelluto. Dunque dimentichiamoci l’effetto crespo. Prepariamoci invece ad una chioma morbida, lucente e super liscia.

Trascorsi i 60 minuti procediamo al lavaggio dei capelli usando delle piccole attenzioni. Ebbene meglio scegliere uno shampoo neutro e possibilmente senza parabeni. Applichiamo una noce di balsamo dopo il lavaggio e lasciamola in posa per almeno 3 minuti. Quindi sciacquiamo bene con acqua tiepida e se possibile fredda negli ultimi 30 secondi del risciacquo.

Attenzione a non utilizzare la spugna per tamponare i capelli dopo il lavaggio. Questo tessuto infatti tende a riaprire le cuticole rendendo vano tutto il nostro lavoro. È infatti fondamentale eliminare l’acqua in eccesso, prima di procedere all’asciugatura con un morbido panno di microfibra.

