Si annunciano giorni sempre più difficili per il nostro portafoglio. Le previsioni dicono che ci saranno ancora aumenti all’orizzonte che faranno saltare tutte le nostre previsioni di spesa. Purtroppo, la guerra in Ucraina porta inevitabilmente a bollette più care, anche se esistono dei modi per arrivare a risparmiare anche 200 euro all’anno.

La gente, però, non sa come fare per far quadrare i conti. E prova a sfidare la sorte, magari puntando su qualche lotteria. Del resto, il Super Enalotto, con il montepremi che ha superato i 200 milioni, fa gola a tantissimi. Però, in tanti provano a risollevare le finanze attraverso il Gratta e Vinci.

I più interessanti per probabilità di vincita

Facendo sempre attenzione a non cadere nella ludopatia, malattia terribile sulla quale dobbiamo sempre vigilare.

Sono 10 i nuovi Gratta e Vinci 2022 che dovremmo prendere in considerazione. Perché nei primi mesi, i premi da vincere, ancora a disposizione, sono di più e allora faremmo bene a puntare su questi. Facendo, però, attenzione a quali scegliere, perché non tutti sono uguali.

Ad esempio, Frutti ricchi costa 2 euro e può farne vincere 100.000. Solo 1 biglietto ogni 9.840.000 garantisce questa vincita. Chi si accontenta di vincere qualcosa, deve sapere che 1 biglietto ogni 9,55 è vincente premi superiori al costo della giocata. Sfinge d’Oro, invece, offre 2 milioni come premio, ma si ha la probabilità di 1 biglietto vincente ogni 9.840.000. Invece, 1 biglietto ogni 6,84 è vincente premi superiori al costo dei 10 euro giocati.

Sono 10 i nuovi Gratta e Vinci 2022 già usciti e sono questi che dovremmo grattare per avere più possibilità di vincere i ricchi premi in palio

Con 3 euro giochiamo a Le ricchezze di Eldorado. Il premio massimo è 200mila euro e lo vince 1 biglietto ogni 6.960.000. Quanto a quelli minori, 1 biglietto ogni 6,44 è vincente premi superiori ai 3 euro giocati. Quarto nuovo Gratta e Vinci che troviamo in tabaccheria è Speed Cash da 5 euro. La probabilità di vincita di premi superiori al costo della giocata è di 1 biglietto ogni 7,33. Invece, il premio massimo di 500mila è di 1 biglietto ogni 7.680.000, come riporta il sito ufficiale ADM.

Ci sono anche i Gratta e Vinci online, quelli che possiamo giocare sul cellulare o pc. Sono 6 i nuovi concorsi usciti. Ovvero Las Vegas Night Deluxe, Las Vegas Night, Winning Stars, Portafortuna 5€ Linea PLUS, Carnival Party, Viaggio fortunato.

Non sono tutti uguali. Quello che offre il premio più alto è Las Vegas Night Deluxe che potrebbe farci vincere 20mila euro, ma costa 20 euro. Diverso è il discorso se vogliamo considerare quello che offre una percentuale migliore per vincere il primo premio. Qui, la scelta è su Portafortuna 5€ Linea PLUS visto che è vincente 1 ogni 439,24 giocate. Invece, se ci accontentiamo anche del premio minore, allora Winning Star, che costa 1 euro, ci dice che 1 ogni 7,28 è vincente premi superiori al costo della giocata.

